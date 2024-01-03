女士注意︱跨年倒數後去便利店　插背包水樽疑被怪男以一招落藥　港女發文警世：嘢飲盡量唔好外露

▲ 跨年倒數後去便利店，插背包水樽疑被怪男以一招落藥，港女發文警世：嘢飲盡量唔好外露！

女士們如在深夜外出，要小心保護自己。一名港女在倒數跨年後，在新年第一天就疑在便利店内，被不軌之徒以一招在水樽「落藥」。她事後心有餘悸，提醒大家外出時小心人身安全，「嘢飲盡量唔好外露，或者放喺自己視線範圍。」

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女事主在網上討論區「Dcard」以「24年第一日就比（畀）人係（喺）便利店落藥」為題發文，指事發於1月1日凌晨約2點鐘，她和朋友倒數結束後各自回家。回家前她在樓下便利店購買宵夜，當時便利店内有6人，「2個店員，3個嘻嘻哈哈好鬼嘈嘅男仔，仲有個睇緊報紙嘅阿叔。」

水樽蓋離奇消失 水中漂浮粉狀物

女事主續指，自己在付款時感覺到有人觸碰隨身背囊，轉頭就發現該3名嬉鬧中的男子站在自己身後，不斷笑和發出噪音，「因為佢哋太煩我都冇為意佢哋」。事主不以為意，付款後走出店門檢查背囊拉鏈，確定拉鏈沒被拉開或丟失財物；惟離開時看見奇怪一幕：

「其中一個男仔隻手挨住喺貨架，拎住粒藍色嘅嘢。」

事主回到家中收拾背囊物件。離奇的是，她發現原本插在背囊外隔的水樽，蓋子離奇消失，「入面啲水有層好明顯嘅粉」。但事主當下未有多想，以為是蓋子丟失才導致水中有髒污物、入塵，便直接將水倒掉、水樽作回收處理後就寢。

真相細思極恐

然而第二天，女事主再到同一間便利店，卻驚見恐怖一幕：

「我喺噚晚個男仔挨住個貨架見到我支水個樽蓋，成件事串聯埋一齊就好恐怖。」

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她回憶稱，丟失樽蓋的水是在倒數煙花完結後才購買，只喝了2口就放回背囊外隔袋乘搭地鐵；因背囊這時是平放，若樽蓋已丟失，樽裝水肯定會灑出，因此推測樽蓋是在出站後直至回到家中途消失。她嘗試拆解真相：

「我喺貨架再見返自己個水樽蓋，再加上夜晚畀錢時feel（感到）到自己袋畀人搞過，好大機會就係3個男仔趁我畀錢時，打開我插喺背囊支水個蓋，然後倒咗啲不明粉末入去，然後再隨手將個蓋放咗喺貨架。」

女事主細思極恐，坦言若非樽蓋丟失，就未必會發現水中有異；若回到家繼續飲用，後果恐不堪設想。但由於物證已被倒掉，無法追究，亦不清楚前一晚遇見的3名行為怪異男子是否一時貪玩或慣犯，甚至被倒入的粉末有何效果，她只好在發文提醒廣大女性：

「嘢飲盡量唔好外露，或者放喺自己視線範圍，如果支嘢唔見咗蓋，或者覺得有古怪就唔好飲，情願買過支好過。希望大家小心啲……」

網民大驚：好恐怖！

事主帖文引起網民熱議，直呼恐怖。有人建議事主應報警，並調出便利店閉路電視查出真相，希望事主的遭遇可以讓更多人加以警覺：

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