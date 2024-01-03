好人好事︱爸爸商場暈倒獲街坊相助送院　港女發文尋恩人：感謝各位幫忙

▲ 爸爸商場內暈倒，幸獲街坊相助送院，港女發文尋恩人。

好人好事從不嫌多！近日有網民分享，早前爸爸在將軍澳區內一個商場暈倒，幸得街坊們出手相助，幫忙召喚救護車送院，但由於當時情況緊急，未有留下聯絡資料，遂在網上發文，希望找到熱心街坊，向他們致謝。

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港女發文感謝好心人相助

該名女網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指爸爸於上周四（12月28日）中午在調景嶺彩明商場內暈倒，一名男士見狀「飯都唔食」幫忙扶著爸爸，亦有一名正在放狗的女士及時報警，並協助引導救護車。

樓主表示，由於當時情況太緊急，未有即時道謝和留下街坊的聯絡方法，故在網上發文希望尋找兩人，向他們道謝，「希望你們見到可以pm返我」。

網民：守望相助是美德

不少網民看過貼文後都留言大讚街坊的善舉，並祝願樓主爸爸早日康復，「守望相助是香港人的美德」、 「人人為我，我為人人」、「希望你家人快快康復 」「真街坊守望相助」。

亦有網民分享自身經歷，指去年9月中踩單車期間，不慎炒車導致骨折，「都係多謝一班將軍澳街坊封路、報警、幫手抬單車及等救護車到先走，我都想多謝佢哋，希望佢哋見到」。

▲ 彩明商場。（領展網站圖片）

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責任編輯：王明芳