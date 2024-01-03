澳門消委會丨重金屬+三聚氰胺合規　20款安全奶粉清單最平$82

▲ 澳門消委會測試20款安全奶粉清單。

奶粉對於嬰幼兒發展特別重要，澳門消委會早前公布了一項檢測報告，共抽查了市面上20款奶粉產品樣本，價格由澳門元85至513元不等（約港幣82至497元），就重金屬污染物及禁用物質進行檢測，結果顯示全部樣本均沒有異常，可安心飲用。

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澳門消委會於超級市場、藥房及個人護理店購入共20款奶粉產品樣本，標籤聲稱產地包括愛爾蘭、德國、英國、馬來西亞、新西蘭等地，所有樣本均標示適用人群包括幼童、兒童、孕婦及長者等。檢測結果顯示，奶粉樣本中的總砷、鉛含量，以及禁用物三聚氰胺等均未見異常，全部樣本合格。

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當局建議，市民應向信譽良好的供應商或店舖購買奶粉；而購買時請留意奶粉的有效日期及包裝情況，不要購買和食用已過期的、罐身破損或封蓋沒有嚴實密封的奶粉；若對奶粉品質存疑，又或發現內存異物，便應停止食用。

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責任編輯：王明芳