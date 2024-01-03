【童樂居案】涉摔男童落地另未制止同事施襲　前幼兒工作員否認6虐兒罪受審

▲ 涉摔男童落地另未制止同事施襲，前幼兒工作員否認6虐兒罪受審。（資料圖片）

現年50歲「童樂居」前幼兒工作員，涉於不足1個月內襲擊5名2至3歲幼童，包括於推3名男童頭部及後腦，將男童摔在地墊上致後腦著地或致頭部撞牆。另涉目擊同事向男童施襲而未有制止，涉案前幼兒工作員今（3日）於區域法院否認6項虐兒罪開審。

女被告陳玉玲（50歲，前幼兒工作者），否認6項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案發於2021年11月20日至12月18日期間，事發於旺角的童樂居。

控方開案詞指，據警方擷取從2021年9月18日至12月28日期間童樂居室內及室外範圍的閉路電視片段中，共發現407宗虐兒事件。本案被告於同年9月4日入職童樂居，任職幼兒工作員，被告涉虐待2歲男童B和U及3歲的D，另涉3名身分不詳幼童。



據閉路電視片段顯示，2021年12月18日早上，男童B在嬰兒床休息，另一女同事坐在嬰兒床旁邊，被告與她聊天。男童B面部朝下及跪在嬰兒床上，該女同事見狀強把B橫放在自己大腿上，令B背部跨過嬰兒床向後拱起，頭部仍在床上。該女同事用手反覆拍打B腹及面部，並用手箍B的頭部晃動，B用手擋駕，該女同事將B拋回床上及用力擦其面部致B大哭。控方指被告目擊B被襲擊，卻未有介入及制止，令B受到不必要的痛苦。



同年11月20日下午，男童U與7名兒童圍坐在同一桌子，被告站在旁邊。其中身分不詳兒童向被告伸手，被告用手將其頭往後推致後傾，被告另用物件拍打另1名身分不詳兒童頭部，以及用物件多次戳打頭頂及後腦。被告用手將男童U的頭往後推，又用前臂撞其面部右側致頭部晃，並用手肘推U的頭部及用手敲打頭頂兩次。



及至12月3日下午，被告將躺在地墊上哭泣的男童D抱起及摔到地熱上，D後腦著地後大哭。翌日晚上，被告將另1名身分不詳女童抱起，摔在活動室的角落，致其頭部撞牆及大哭。控方指被告以上的作為，導致5名兒童均受到不必要的痛苦及苦楚，被告於2022年1月7日被捕。



聆訊明（4日）續。

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記者：林育慧