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日本地震︱李佳芯遊日本遇7.6級地震　Ali晒嘟咀相報平安

娛樂 16:32 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

平安就好！

日本石川縣能登半島元旦（1月1日）發生7.6級地震，而日本多地也有震感，情況令人擔心。「冇劇一身輕」的女神李佳芯（Ali）早在2023年12月已到日本過白色聖誕，現時李佳芯仍身在當地，尚幸她未受日本地震影響，並在個人社交網報平安。

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Ali身在日本享受假期

Ali趁12月旅遊旺季出遊，好好享受日本的冬日美景！她早前曾玩滑雪，連日來也更新社交網分享旅行點滴。

早前，Ali在旅行期間也有在社交網回顧2023年與展望新一年，「貳零貳肆 ． 感謝🤍」、「一年過去請好好感謝自己，感謝自己，懷著不自滿的小孩，仍願不斷嘗試，感謝自己，即使棱角磨鈍了，志向未磨滅」、「一年開始，繼續學習，辛苦你了！」

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Ali與TVB合約將滿

Ali自拍畢《有種好男人》後未有接新劇，已近兩年沒有劇拍，主要拍攝綜藝節目為主，加上她在台慶的排位更站在第一排最側，難怪被不少網民痛心她被大台投閒置散，更指她還是在TVB內最有戲的視后，簡直浪費了其能力。

早前亮相公開活動的Ali透露，跟TVB正在斟洽續約，惟雙方仍處於「膠著」狀態，似乎不排除有離巢可能。

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問及TVB有否出面挽留，她稱公司演員眾多，她暫未聽到這方面的消息。

說到事業上的意向，Ali依然很喜愛拍劇，不過做演員是很被動，就交由上天安排。

《有種好男人》（劇集截圖）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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