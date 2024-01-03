離開TVB丨黃智雯宣布新動向　Mandy加盟新公司做兩大女神師妹：好想突破自己

▲ 黃智雯加盟新公司做朱茵、蔡少芬同門師妹。

黃智雯（Mandy）在2023年11月月宣布離巢TVB，結束彼此16年的賓主關係，她一離開大台便與「胡說八道會」一眾姊妹齊開巡唱搵真銀。不過，大家仍十分好奇黃智雯發展動向，在今日（1月3日），她宣布正式加盟「凱藝娛樂」，成為朱茵與蔡少芬（Ada）的同門師妹。

日前，Mandy為新一年拍攝造型照，對於加盟新公司大叫興奮，表示抱正面開放態度，迎接新挑戰。

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加盟新公司開拓自我

回首過去的2023年，對Mandy來說的確是特別的一年，成為人妻，身份改變，亦因這個身份變化，令她深感要展開人生的新階段。

Mandy表示：「好想突破自己，跳出框架，嘗試一啲以前未試過嘅嘢！好多人問我係咪會去演多啲舞台劇，當然舞台劇喺我呢兩年嘗試後，畀到我另一種滿足感，我都想繼續開拓舞台劇上嘅自己，不過我覺得自己有更加多可能性，好想同多啲唔同嘅演員合作，多啲火花，對電影、綜藝節目、真人騷等所有嘢抱開放態度，以樂觀、開放，迎接新挑戰！」

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大讚女神Keep得好

加盟新公司，跟朱茵與Ada蔡少芬作為同門，Mandy笑言跟她們早有淵源：「佢哋兩位真心係我好欣賞嘅藝人、女神，其實我哋三個不約而同有相同之處，我同Ada都係Miss HK出道，佢係我師姐，朱茵就係我演藝學院嘅師姐，所以我哋有啲淵源；佢哋又係偶像派，又係女神，非常期待將來我哋可以有更加多合作火花。」

問到朱茵與Ada為美魔女、神級花旦，作為她們的同門師妹，可有壓力？Mandy說：「好大壓力，點解佢哋兩個可以keep得咁好、咁靚，我自己都要繼續努力學跳舞同唱歌，令自己更fit，keep更好狀況。」

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老公姊妹給予支持

老公和好姊妹對於Mandy的新動向亦給予支持，她指：「另一半好支持自己，一步一步走來，佢沿途都畀好多意見，我覺得佢係一個好聰明嘅人，成日都會幫我分析，亦係好好嘅聆聽者及心靈伙伴。

而姊妹們更加係唔使多講，我哋姊妹間無論大家有咩決定、有咩去向，都會在心中互相支持。」此外，有網民對於Mandy早前「離巢」感傷感一事，Mandy感激所有支持她的人：「唔使傷感，我仲喺度，好多謝大家喺社交平台留言支持及祝福，每一留言我都有睇，好感動。」

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