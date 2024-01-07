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酒店奇遇丨女子入住5星級酒店睡醒驚見窗外有人　嚇到即做一動作

休閒消費 10:02 2024/01/07

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女網民投訴早前入住上海一間5星級酒店，一早醒來看見落地窗外有人擦玻璃，嚇得即時鑽入披窩中，怒吼酒店事前未有提示。(網上圖片)

內地有女網民早前網上發文投訴，她早前入住上海一間5星級酒店44樓，一早醒來卻看見落地窗外有兩名清潔工人正在擦玻璃，衣衫不整的她嚇得即時鑽入披窩中，怒吼酒店事前未有提示告知讓住客拉好窗簾。

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內地媒體報道，一名內地女網民早前上載短片至社交平台抖音，稱自己入住上海靜安香格里拉大酒店44樓，一早醒來驚見落地窗外有兩名身穿藍色工作服、頭戴黃色安全帽的清潔工人，正懸吊著繩索、盪來盪去擦玻璃。她怒轟「昨晚上入住香格里拉44樓，早上睡醒想著躺床上欣賞一下窗外的風景……..結果就看到玻璃上兩個蜘蛛俠擦玻璃～什麼破酒店連電話通知都沒有，無語死了」，令一早起來、衣衫未整的她嚇得縮回被窩中，待工人離開才敢出來。

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她不滿事前未獲酒店通知，對此酒店工作人員回應證實，確實當天進行外牆定期清洗，一般都會提前放通知信在房間裡，可能是顧客並未注意到，並稱該窗裝設防窺視單向玻璃，外邊看不到房內情況，若住客心存顧慮建議先將窗簾拉起來。

不過，片中兩名清潔工人似乎完全沒注意到房內動靜，動作俐落地清潔玻璃，相反該女網友月則一邊自拍影片，一邊大呼「這一早是什麼情況」。

片段一出，網友對這間一晚房價最低近1,800元的5星級酒店進行熱烈討論，有人認為「這要是早上架起高射炮不得有陰影」、「正睡著覺，忽然看到倆人，著實會受到驚嚇」，「五星級酒店的特色叫醒服務」，也有人表示「擦玻璃的也是挺不容易的呀，哪有心思看裡面的」、「不拉窗簾真的睡不著」。亦有人認為，「睡覺不拉窗簾？」、「工人工作辛苦又危險，沒時間看」。

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責任編輯︰王明芳

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