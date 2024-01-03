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深圳好去處丨深圳新商場前海壹方匯開幕　設花海巨型屏幕打卡位+免費巴士直達

親子好去處 18:21 2024/01/03

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【深圳好去處/商場/壹方匯/潮汕牛肉鍋/親子好去處】港人北上，大部分的人都會選擇到深圳商場逛街購物。最近又一個新開商人，讓大家有多一個選擇。上月，於南山開幕的壹方匯，設有巨型打卡位之餘，還有首次進駐深圳的人氣茶飲店、潮汕牛肉火鍋店，以及咖啡店等一系列的店舖。下面為大家整理了商場的特色位和交通！

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深圳南山壹方匯上月正式開幕

南山區壹方匯於2023年12月22日正式開幕，商場建築總面積約86萬平方呎，是目前深圳市最新的大型商場，內裏店舖多元化，更設有具大自然元素特色的巨型屏幕，讓大家可以逛街之餘，在場內打卡。

深圳前海壹方匯商場於上月22日正式開幕。（相關機構提供）

商場的發展理念為「城市中心公園Mall」，是一個精品主題型的商業項目，融合景觀、藝術與自然、精緻與優雅打造而成。因此，在商場內可見不少大自然元素的藝術品和裝飾。除了戶外的牆壁、屋頂及支柱可以找到植物的蹤影外，在室內更設有多個巨型屏幕，長期播放著樹林、花海的片段，讓大家於商場內，仍能享受大自然的氣息，同時亦可拍照留念。

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店舖多樣化 港人最愛潮汕牛肉鍋

商場店舖涵蓋美食、服裝、鞋履、影院等，可以行足一日！當中更有港人最愛的潮汕牛肉鍋店，大家只要到「論牛牛肉火鍋．青梅茶寮」便可品嚐到肉質軟嫩的牛肉片，和特色青梅肉丸。

另外，華南人氣茶飲店「東方梔子」以及咖啡店「地球森林．咖啡魔盒」亦首次進駐深圳，當中的咖啡店更以森林的格局裝修，極具特色，同時店內亦推出「盲盒咖啡」，讓大家以趣味性的方法，品嚐不同類型的咖啡。

除了上述特色的店舖外，還有NIKE、Adidas、New balance、ANTA、LI NING、UNIQLO、奈雪的茶、MANNER咖啡茶小籼、瑞幸咖啡、mellow、The HAPPY MONk、千熾牛排鐵板燒、糟粕醋火鍋等。

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免費穿梭巴士直達壹方匯

如果大家想到壹方匯購物，可以選擇乘坐色費穿梭巴士，從深圳灣口岸直達壹方城，每日服務時間為上午9時至晚上8時，每20至30分鐘班。

壹方匯商場更有免費跨境巴士直達，從深圳灣口岸來往壹方匯。（圖片來自深圳市公共交通管理局）

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責任編輯：王明芳

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