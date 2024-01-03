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日航起火︱機師女兒分享父親3項告誡　2大時機恐發生事故

休閒消費 14:15 2024/01/03

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機師女兒分享父親3項告誡，2大時機恐發生事故。

日本東京羽田機場昨日（2日）發生嚴重撞機事故，造成5人死亡，定翼機機長受重傷。為此，有日本女網民分享機師父親給她的3項建議，並提醒大眾，有關事故可能發生的兩大危險時機。

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一名網名為Blackymarine的網民，在社交媒體「X」（前身：Twitter）上發文，表示自己作為機師的女兒，跟大眾分享從小就被爸爸不斷告誡的3個重點，分別是「起飛和降落時要保持清醒」、「起飛和降落時一定要穿上鞋子」，以及「絕對不要穿高踭鞋搭飛機」。

該名網民續指，飛機出現事故的兩大時機，分別是起飛時及著陸期間，其中20%機率是發生在起飛時，另有50%機率是發生在著陸期間。所以「能否讓自己迅速逃生」可能就是生死關鍵。

而網民亦提醒，檢查機艙的緊急出口、繫上安全帶，也是至關重要的事。帖文引來破萬轉發，有網民留言致謝：「此觀念將改變人生方向，謝謝你提供資訊」、「我會記住的」；也有網民盛讚發帖者的父親是「很棒的父親」，並表示自己不會穿高高踭鞋上機。

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責任編輯：王明芳

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