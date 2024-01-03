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【北上消費】東瀛遊深圳山姆超市團逾3千人報名　加推惠州團兩日429元

社會 14:26 2024/01/03

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東瀛遊加推惠州山姆超市兩日團。（王韻青攝）

「山姆超市」近期成為不少北上港人的消費熱點，東瀛遊早前乘勢推出「深圳山姆超市團」，兩日團索價429元。東瀛遊執行董事禤國全今日（3日）表示，深圳團已有超過3000人報名，而因接獲大量客人查詢，指本月急切需要辦年貨，更將加推本月出發的「惠州2天山姆掃貨團」，團費同為429元。

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東瀛遊最新推出的「超大型超市【山姆會員商店】惠州純玩2天團」，將在1月至3月，逢周二、四、六及日出發，團費429元；2月8至17日農曆年出發則團費789元。與深圳山姆超市團一樣，團費包每兩位團友一張一年會籍的山姆超市會員卡；另會暢遊打卡熱點「田園花海」、品嚐海鮮肥牛自助火鍋、粵東客家三寶宴及酒店自助早餐；住宿為惠州博羅夢尚度假酒店。

東瀛遊執行董事禤國全稱，近期港人北上愈趨盛行，加上山姆掃貨潮，市民預備辦年貨，自上周推深圳山姆超市團，僅數天已有超過3,000位客人報名，本月每日開兩團、合共超過50團成行 ，接近全額爆滿。

他續稱，因接獲大量客人查詢，指本月急切需要辦年貨，將按徇眾要求再，加推本月出發的「惠州2天山姆掃貨團」，團費同為429元，而最大亮點每兩位團友將可獲一張一年會籍的會員卡，免卻繁瑣辦理過程，如客人已擁有山姆會員證，每位更可再減150元。 另可食足3餐，旅行團亦會提供專車直達超市，行程中購物時間為半日或以上，方便團友血拼掃貨。

禤國全指，為了迎合市場氣氛，會持續發展其他大灣區觀光，以及方便客人購物的短線遊，繼深圳之後，惠州相信亦是港人喜愛之旅遊熱點，以經濟實惠價格吸客，性價比較客人自己去更為划算。

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責任編輯：梁薾心

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