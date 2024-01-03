【黎智英案】控方指黎智英冀美國政治領袖訂英文版《蘋果日報》　政治保護蘋果免受中聯辦打壓

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案開審，黎智英及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，控方今（3日）續於西九龍裁判法院進行開案陳詞。控方指，黎曾表示希望英文版《蘋果日報》獲支持本港抗爭運動的美國人訂閱，更希望獲美國政治領袖訂閱，令蘋果得到政治保護。

控方今提及英文版《蘋果日報》的推出緣由，指《港區國安法》即將推行前，美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）於2020年4月透過電郵向黎建議《蘋果》推出英文內容。翌月，黎分別與助手Mark Simon、張劍虹和陳沛敏等高層討論英文版《蘋果日報》的內容。

控方指，黎提及推出英文版除了可讓想支持香港抗爭運動的美國人訂閱《蘋果》外，更重要是希望時任美國副總統彭斯（Mike Pence）及時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也訂閱，以令更多人支持《蘋果》，亦令《蘋果》得到政治保護。黎指《蘋果》正遭受中聯辦打壓，直言得到外國政治領袖的保護是其主要關注。黎又提到，英文版《蘋果日報》會涵蓋香港新聞、社評和訪問等，並會重點報道內地新聞以迎合美國讀者口味。

黎其後開設Twitter（現稱X）帳戶宣傳英文版《蘋果日報》及呼籲訂閱。此外，黎又多次在媒體宣傳，表示《蘋果》有越多訂閱者，中共便越難打壓《蘋果》。

控方指，黎指示《蘋果日報》於2020年5月發起「一人一信救香港」（TrumpSavesHK）的請願活動，呼籲公眾寫信予時任美國總統特朗普，要求特朗普回應中共推出《港區國安法》，並於《蘋果》頭版刊登市民的信件，列出透過Twitter、Facebook和白宮聯署3種方法，向特朗普表達訴求。陳沛敏及後在群組轉載黃之鋒不滿活動的Facebook貼文，「冇理由叫人哋國家嘅總統SaveHK，自己香港自己救」。黎表示黃說甚麼不重要，表明不同意黃的意見，「任何能夠幫到我們的東西我們必須用」，面對共產黨除了勇敢別無他法。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣