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猝死危機｜男子網吧久坐50小時　被店員發現已猝亡　醫生拆解成因：連呼救力氣都無【附猝死10大徵兆】

醫生診症室 13:00 2024/01/04

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一名50歲男子在網吧久坐50小時，店員上前查看時才發現他已經死亡。

隨著科技發達，不少人習慣長時間坐著使用電腦或手機追劇、玩遊戲等，繼而減少活動。然而，久坐不動除了容易堆積脂肪，還有可能影響心臟及肺部，甚至造成猝死。台灣有醫生分享病例，指一名50歲男子連續數日留在網吧，長達50小時沒有站起來，結果店員上前查看時才驚覺他已經死亡。

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生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

台灣心臟科醫生甘宗本在節目《醫師好辣》中指出，久坐不動容易造成血液循環不良，從而在下肢產生深部靜脈栓塞，亦即靜脈血栓；一開始症狀可能並不明顯，但之後便會感受到腿部出現「腫、熱、痛」的情況。他特別提醒，一旦出現上述情況應盡快求醫，讓醫生使用抗凝血劑或血栓溶解劑處理血塊，千萬不要嘗試自己按摩，否則有機會令血塊移動至心臟及肺部，造成猝死。

他分享病例，表示一名50歲男子幾乎以網吧為家，在內一直久坐，長達50小時都「沒有站起來過」。待店員發現不對勁上前查看的時候，男子已經沒了氣息。醫生事後進行推斷，該名男子應該是因為久坐不起，下肢出現深部靜脈血栓，血塊堵住心臟或肺部，最終導致猝死。

甘宗本直指，當大量血塊堵塞肺部的時候，患者往往「連呼救的力氣都沒有，直接就過去了」，因此提醒民眾切勿輕視久坐帶來的危害。他建議，如果長時間久坐，可以起身走動，並多補充水分、稀釋血液，避免形成血栓。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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