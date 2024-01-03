長者跌倒丨遭商場自動門撞跌　粉嶺7旬翁下半身癱瘓　憂成子女負累盼康復養家

商場自動門竟潛藏危機？TVB節目《東張西望》日前一集報道，一名74歲伯伯早前被商場自動門撞到背脊，出現頸椎骨折致下半身癱瘓。子女向涉事商場查問，商場指公證行調查後，稱事件純屬意外，自動門並無失靈，調查結果令他和子女感到不滿。

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74歲黎伯本身健步如飛，去年6月他相約子女吃飯慶祝父親節，他由粉嶺住處出發後，途經雍盛商場，商場出入口設有自動門，但當黎伯經過時，自動門突然自動關上，導致黎伯跌倒。他形容自動門當時撞到其背脊，導致他躺在地上不省人事，途人見狀替他召救護車，

「個自動門，佢撞到我背脊，個尾龍骨，啲神經線呢真係麻痺㗎。我上咗車之後，都成個鐘麻痺晒，我啲仔女打電話畀我，我都聽唔到電話。」

他形容當時自動門撞擊的力度頗大，令他不禁呼叫和跌倒在地。對於自動門為何會自動關上，黎伯亦覺得不解，「都唔知點解會撞到我，唔通我企喺度畀佢撞咩，大佬好辛苦㗎」。

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頸椎骨折下半身癱瘓

事發後黎伯被送往北區醫院搶救，雖然沒有生命危險，但由於他上半身向後落地，出現頸椎骨折，碎骨壓著脊髓神經線，導致下半身癱瘓，本來活躍好動、經常遊山玩水的他，日後或只能在床上度過餘生，對此他感嘆道：

「梗係接受唔到啦，真係做人生不如死，真係仲慘過咩，我以前行得、食得㗎嘛，我鍾意周圍去㗎嘛。」

黎伯其後入住安老院，但由於安老院位於事發地點樓上，每次子女推黎伯外出，他都不想經過案發現場，直言留下陰影，更形容每晚都會發噩夢和失眠。目前他有接受物理治療，惟進展並不明顯，四肢現時仍感覺麻痺甚至無法活動，事事都要靠人照顧，更無法工作，「真係好慘，又冇嘢做，又冇收入，我下半世都唔知點樣。瞓又呢度，食飯呢度，大小便都係呢度，你話幾慘，咩尊嚴都冇晒，其實都唔想做人喇，想快啲死咗去，第一自己又唔使咁痛苦；第二又唔想負累啲仔女」。

一對子女現時一有時間就會探望黎伯，用輪椅推父親外出接觸外界，對此黎伯慨嘆令子女失去私人時間，令他感到抱歉，盼望能早日康復，毋須再靠人照顧，亦希望能重返職場賺錢養家。

自動門夾傷人的意外十分罕見，節目主持詢問附近居民，街坊均不滿意該自動門的感應能力，更稱曾被自動門夾到或撞到。黎伯兒子親自到商場測試，並站在自動門旁邊，自動門卻兩度關上且撞到其手臂，他形容撞擊力度不小，如撞到頭部會出現痛楚。

商場引公證行調查：自動門無失靈

黎伯女兒向涉事商場查問自動門有否出現故障，或是事故是否涉及人為疏忽，商場卻拒絕提供閉路電視畫面，又回覆指公證行調查後，稱自動門並無失靈，黎伯當時處於感應器盲點位置，故判斷事件純屬意外，跟自動門無關，商場毋須負上任何責任。對此，黎伯對公證行的報告感到不甘心，黎伯女兒則指對方未有作出深入解釋，亦對調查結果感到不滿，

「嗰道門可以危險到咁樣，即有個人企咗佢話所謂嘅盲點位就咁樣嚟撞到佢，跟住仲要跌低咗之後都繼續撞擊住佢，我覺得爸爸唔係經過咁樣撞擊，其實唔會咁嚴重囉。」

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