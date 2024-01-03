潛行丨林家棟憶讀訓練班參演華仔電影　Do姐尖銳問劉德華：近年你係咪好錫身

▲ 劉德華、林家棟、劉雅瑟接受Do姐訪問。

電影《潛行》3位主角劉德華、林家棟、劉雅瑟接受商台節目《口水多過浪花》主持鄭裕玲（Do姐）專訪，他們言談甚歡，華仔和家棟這對好拍檔更揭露第一次合作往事，華仔更披露一個鮮為人知的秘密。

而在接受Do姐訪問後，華仔亦馬不停蹄帶領《潛行》團隊在內地巡迴謝票，於最後一站深圳更有籃球名將易建聯捧場。

劉德華率《潛行》全員亮相北京首映禮 劉雅瑟終可抬頭面對林家棟

▲ 電影《潛行》

家棟憶首次與華仔合作

《潛行》在內地上映5日票房衝破2.35億元，華仔在《口水多過浪花》訪問指今次電影是是非一般動作犯罪片，表示：「其實故事個核心都係講緊人與人之間嘅關係，同埋愛，仲有友誼。」Do姐問到：「咁即係都有愛情線？」華仔再答：「好濃啊，好濃嘅愛情。」

而Do姐更感興趣是，華仔和家棟這對第17次合作的拍檔，並問到他們是否早於電視台便認識。家棟指，讀訓練班時，曾在華仔主演的電影《賭城大亨之新哥傳奇》任群眾演員，亦是家棟首次與華仔合演同一套作品。

超過30年前的事，家棟至今記憶猶新，說：「喺片場離遠見到劉德華，成班訓練班同學幾個，黃德斌都喺度㗎，嗯劉德華喎，跑步喎，其實嗰時係第一次親眼見到華仔。」

戲中華仔演的角色，原型人物為澳門大亨何鴻燊，他就指對家棟參與這一幕印象深刻：「突然間我click（回想）到，你知不知何鴻燊喺麥理浩徑個幕，真實事件時我真係喺旁邊做啦啦隊，exactly就係你飾演，呢場戲我好記得㗎。我仲有講畀導演聽，真係可以摷返出嚟。」

▲ 劉德華

劉雅瑟升呢

華仔跟家棟合作無間，而女主角劉雅瑟就是第二次跟華仔同場演出，今次更升呢做華仔太太。雅瑟就即席重演當日收到邀請時的反應，指感覺難而置信：「華哥找我演戲，好啊好開心，演甚麼？演他太太，哈哈，我害怕我演不到。」

Do姐向來直接大膽問嘉賓問題，今次她就問華仔：「呢度係寫住要我問，就係近年你係咪好錫身少打咗？」家棟就代為解答指，華仔今次好少動用替身，身兼監製的他無論槍戰，抑或跟家棟對打場面都是親身上陣。

▲ 劉雅瑟

Do姐指華仔：最勤力嘅人

華仔兼任新片監製，事實上他就非常欣賞導演關智耀，早於90年代就想邀對方拍電影。Do姐問華仔有否考慮自己執導演筒，他表示：「成日都想有機會做導演㗎，但係做下做下之後就會諗點解嗰個導演會拍得咁好嘅，死喇，要學再學添，然後再吸收，其實年年都有個衝動去做導演，但係最後打消咗個念頭。」

Do姐接著問：「2024年呢個係咪其中一個願望呢？」華仔給了個驚喜答案大家：「2025年吧，因為24年有演唱會所以就2025年，哈哈哈﹗」Do姐亦即時大讚華仔果然是「最勤力嘅人」。

▲ 《潛行》團隊在內地謝票。

馬不停蹄謝票

受完Do姐訪問後，華仔馬不停蹄繼續落力宣傳《潛行》，日前就跟劉雅瑟及朱鑑然來到深圳謝票，華仔示深圳是《潛行》全國路演的最後一站，所以特意摘下了首映和路演都不離身的黑框眼鏡：「我今天沒有戴眼鏡，我現在是劉德華，不是戲中反派林陣安。輕鬆了，壞人終於做完了。」

現場氣氛熱烈，華仔更即席在觀眾的邀請下連唱《練習》、《今天》、《恭喜發財》、《愛你一萬年》，歡呼聲不斷，路演秒變「演唱會」。

▲ （左三）籃球阿將易建聯。

易建聯驚喜捧場

前中國男籃國家隊隊長易建聯亦驚喜現身現場，易建聯分享自己也在表姐的影響下喜歡了劉德華30年，看完電影後印象最深是華仔演的林陣安，在醫院裏望向女兒時真情流露的表情。

他又直言，幾天前的電影內地公映日和自己退役是同一天，而他退役時用的音樂就是劉德華演唱的《17歲》，每次聽這首歌都會得到很多動力，還會想起之前那些難忘的比賽回憶。華仔聽畢，就邀請易建聯來參加今年自己即將舉行的演唱會。

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