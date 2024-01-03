【教師薪酬】教師赴大灣區任教後回流間接遭減薪　議員倡認可内地任教資歷

▲ 本港適齡學童人口減少，學校接連縮班殺校，以致教師職位亦將逐漸減少。（資料圖片）

縮班殺校潮下，學校教師職位漸減，部分教師轉到大灣區港人子弟學校任教後回流香港就職，間接遭到減薪。香港教育工作者工會近日接獲零星個案指，教師回流後，内地教學經驗無法計算作增薪點，有損權益。

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本港在出生率下降及移民潮影響下，適齡學童人口減少，學校接連縮班殺校，以致教師職位將逐漸減少，準教師或超額教師或難以找到常額教席，只能應聘合約教師或代課老師。因此，政府鼓勵港人到大灣區就業，並推出相關支援政策，吸引本港教師到内地發展。

據教育局資助小學薪金評估指南指，取得入職要求下的相關教學經驗可考慮作增薪之用；海外和其他地方的教學經驗（例如認可的本地高等教育機構及為註冊的全日制學生供正規課程的註冊日校）將獲個別考慮。教工會指，基於沒有明確規定，學校未有將内地教學經驗計算作增薪點，須待薪金核實小組審視及決定。

因此，立法會議員朱國強促請教育局優化現行薪金評估機制，認可於内地學校任教的資歷作增薪點。教工會主席黃建豪亦建議，局方應完善評薪機制，列出認可學校名單供老師參考，減少評薪不穩定性而引發的糾紛，同時促進兩地的教育發展。

對於本港教師到内地學校任教後回流香港就職，教工會認為，有利兩地教育及文化互通，學習不同地方的教學模式，從中啓發及提升教學素質，對老師、學校及學生帶來益處。然而，在現行制度下，無法確保回港就職教師的薪金安排，將減低教師赴内地任教的意欲。

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責任編輯：梁凱婷