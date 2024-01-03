【教師薪酬】本港教師內地回流遭「間接減薪」　工會倡認可内地港人子弟學校任教資歷

▲ 本港適齡學童人口減少，學校接連縮班殺校，以致教師職位亦將逐漸減少。（資料圖片）

縮班殺校潮下，近年本港部分教師轉到大灣區發展，到內地港人子弟學校任教後，惟最近已有部分教師因適應及家庭因素等，回流香港就職。教育工作者工會近期接獲6宗求助個案，其中有教師在內地任教3年經驗不獲本港認可，未有納入計算作增薪點，無法按年資上調月薪6,000元，工會形容是「間接減薪」，盼教育局完善評薪機制，將認可資歷涵蓋內地港人子弟學校。

教工會表示，在出生率下降及移民潮下，適齡學童減少，學校面臨縮班殺校、教師職位逐漸減少，準教師及超額教師或難覓常額教席，只能應徵合約教師或代課老師，故政府鼓勵港人到大灣區發展。

教工會主席黃建豪指，兩地薪金相若，甚至內地物價水平較香港低，但求助教師主要因適應、家庭因素回流本港就職。他透露，有個別教師赴內地任教3年後回流，現獲本港津校聘任為常額教師，該名教師離港前月薪原為37585元，回港後按年資應上升3個薪級點至43,640元，惟其3年內地教學經驗不被教育局認可，薪金相差逾6,000元。

教工會引述教育局資助小學薪金評估指南指，取得入職要求下的相關教學經驗可考慮作增薪之用；海外和其他地方的教學經驗，例如認可的本地高等教育機構及為全日制學生提供正規課程的註冊日校，將獲「個別考慮」，但基於指引無明確規定，學校未有將內地教學經驗計算作增薪點，須待薪金核實小組審視及決定。

隨著近年內地港人子弟學校數量增加，黃建豪期望政府正視問題並完善評薪機制，涵蓋在有關學校任教資歷作增薪點，並列出認可學校名單供教師參考，給予他們安全感、不用再為薪金擔憂。立法會議員朱國強則促請當局優化薪金評估機制，認可於內地學校任教的資歷作增薪點。

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責任編輯：梁凱婷