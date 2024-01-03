【旅客滯港】江玉歡︰應檢討怎樣留人　而非怎樣最快送走

▲ 內地旅客入境配相。 （梁偉榮攝）

2023除夕倒數煙花滙演完結後，大批內地旅客滯港。選委界立法會議員江玉歡在社交平台表示，如果香港辦盛事、舉辦活動，最後也不能令訪客留多一晚，最要檢討的是怎樣留住遊客，而非怎樣「最快送你歸家」，建議提供住宿優惠等。

最新影片推介

江玉歡引述11月份旅客訪港數字指，320多萬旅客當中，過夜與不過夜各佔一半，而在160多萬不過夜的訪客中，8成半是內地旅客。

「內地旅客不過夜似乎是常態，並不是今次放煙花才出現。我們應該預計得到。」

她續指，香港面積大過澳門很多，應該更容易留住訪客，江玉歡促政府掌握訪客不過夜的資料和原因，再詳細想想怎樣留人，而非想怎樣快些送他們走。

檢討盛事是否具備吸引國際遊客的氣氛

江玉歡下午再發貼文指，政府要檢討所謂的繽紛和盛事是否真的具備吸引國際遊客的氣氛（vibe）。她舉例指煙花表現過程12分鐘，但完結後大家立即四散，「完全欠缺盛事的那段持續的激昂，點樣繽紛呢？」

江玉歡提到現時每區都著力舉辦繽紛活動，「會否出現各自各精彩，當中有沒有統籌？成本效益點控制及量度？多區辦夜市有冇賣點？個個區議會盛事的籌委突然變成楊潤雄局長的左右手，效果會點？」

江玉歡提醒香港要部署好，活出獨有的文化，希望政府廣納各方意見，告別單一，在日內將出台的旅遊業藍圖亦要有主策略、賣點、新意和突破。

張欣宇：不應苛責旅客為何不做好行程規劃

另一立法會議員張欣宇昨亦在社交平台回應事件，認為旅客欣賞煙花騷後，即日經通宵口岸趕回深圳，屬於正常的行程選擇。政府部門都未能預料到出現運力失衡，更不應苛責普通旅客「為何不做好行程規劃」或「為何不捨得留港過夜」。不過，張欣宇坦言，自己作為交通專業背景出身的議員，「本人這次也未能提前預視到這個問題，同樣也感到十分慚愧。」

張欣宇希望未來在大時大節，提高通宵跨境交通和口岸的容量。「具體而言，深圳灣口岸和羅湖口岸都較易落實，港深兩地政府可以也應當在 2024年農曆新年之際就聯手推動。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希