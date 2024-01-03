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【羽田機場撞機】專家指客機全員逃生屬完美發揮　符合「90秒逃生測試」

社會 16:04 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

（路透社圖片）

昨日（2日）日航一架客機從札幌起飛的客機降落東京羽田機場時，在跑道與海上保安廳一架準備起飛的定翼機相撞，定翼機上5人死亡，日航客機上379人則及時疏散。香港工程師學會航空分部副主席詹永年形容，客機全員生還，在日航客機的設計、機組人員的訓練、以及乘客合作和程序操作上都有完美配合。

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詹永年稱，民航客機設計須符合多項國際安全標準，其中便包括「90秒逃生測試」，即要在全黑環境下，讓滿載的飛機用一半逃生出口，確保全機乘客在90秒內逃出機艙。一般而言，客機設計可讓飛機在意外發生時，抵禦至少2分鐘，而在是次意外，涉事的日航飛機亦在逾2分鐘後，火勢才蔓延至機艙。

詹永年形容，客機上全員及時撤離，飛機設計、操作程序和機組訓練均屬 「完美發揮」。他又呼籲市民，如遇上緊急事故，應聽從機組人員的指示，保持冷靜，亦不要收拾手提行李才離開，以致阻礙他人。

至於意外成因，詹永年分析指，如飛機已被獲准降立，便不應有其他飛機進入跑道。而客機在降落時，因機頭會微微抽起，機師未必能發現地面有另一架飛機。

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記者：黃穎津

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