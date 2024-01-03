【旅遊保險】日本接連地震及撞機　保險業聯會：先向航空公司或酒店索取退款

▲ 日航客機昨日在東京羽田機場著火。（路透社圖片）

甫踏入新一年，日本接連發生天災人禍。繼石川縣元旦有7.6級地震，當地時間昨日（2日）下午約6時，一架日本航空JAL516班機降落東京羽田機場時，與海上保安廳羽田空軍基地的MA722定翼機相撞，客機陷入火海。香港保險業聯會今日（3日）表示，就日本近日發生的地震及撞機事故，市民關注旅遊保險保障問題，建議旅客先向營運商，包括航空公司、酒店等索取退款，其餘不獲退還的款項，可向旅遊保險索償。

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聯會指出，如果自然災害，包括地震，是保單內的指定受保原因，因自然災害而導致已安排的公共交通工具有所延誤，受保人將可按延誤時數，根據保單條款獲得現金津貼，或合理額外旅遊費用，例如酒店或機票支出的賠償。大部分旅遊保單亦指明，若受保人在出發前指定日數內，因目的地發生自然災害，包括地震，而需取消旅程，將可獲得保障。

至於受保人因目的地發生自然災害，包括地震，而必須中斷其受保旅程並直接返回香港， 大部分保單保障當中引致的機票或住宿費用損失、或因而引起的額外機票或住宿費用。

撞機事故方面，聯會稱，如果受保人在海外因意外受傷，可索取醫療費用賠償，視乎傷勢，受保人可得到意外導致永久傷殘或身故等賠償。部分旅遊保險更訂明如果在公共交通工具上發生意外，死亡或永久傷殘的賠償額會額外增加50%至100%不等。

旅遊保險亦一般保障受保人乘搭或預訂的因航班機件故障而引致的旅程延誤，會按起飛或到達時數延誤作賠償。以是次撞機事故為例，如下一批旅客原定乘搭此起火或故障航班，屬保單內指定受保原因，受保人可根據延誤指定時數，獲得現金津貼，或合理額外旅遊費用，例如酒店或機票額外支出。但投保人應先向航空公司或營運商索取賠償，其餘不獲退還的款項，可向旅遊保險索償。

聯會說，假如出國外遊人士因事故而引致行李延誤，需購買急需用品，相關合理費用將可獲得賠償，部分保險公司亦會賠償現金津貼。

至於機場因火警封閉，導致其他航班未能如期升降，受影響旅客是否獲得行程延誤保障，則需視乎所購保單是否將機場關閉列為指定風險。如有此項保障，就會按受延誤的時數，根據保單條款賠償現金或合理的額外旅遊費用，但假如純粹是航空公司決定取消航班，則不屬旅遊保險可保障範圍，旅客應向航空公司要求安排跟進。

不過，聯會提醒，凡投保前已存在的病患或狀況，包括天氣狀況及自然災害等，都屬旅遊保險不保事項，故在地震或事故發生後才購買的旅遊保險，即使目的地是災區或受影響地方，亦不會受到保障。

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責任編輯：梁薾心