羽田機場撞機｜坐啱位倖存率高四成　3類機艙座位易逃生　專家教機上保命5大貼士

日本東京羽田機場一架日本航空A350客機昨日（2日）降落時，與預備起飛的海上保安廳飛機碰撞後起火，機上379人全部安全逃離，然而保安廳飛機上有5人不幸死亡，機長重傷。事件引起外界對航空安全關注，外國曾有專家分析空難的乘客倖存機率與座位的關係，有研究指出只要選對座位，倖存機率比另一位置的乘客高出4成。

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後段位置倖存率最高

美國《時代》雜誌一篇2015年發表的文章，曾經就美國聯邦航空管理局 (FAA) 飛機事故資料庫統計數據，分析35年來飛機事故死亡率和座位的關係，結果發現乘客坐在飛機前段的座位倖存機率最低，死亡率達38%；其次為中段座位，死亡率為39%；最低的是後段座位，死亡率為32%。當中發現飛機後段的中間的位置倖存機會最大，死亡率為28%，至於倖存機會最低的則是中段近走道位置的座位，死亡率達44%。

機械科學雜誌《Popular Mechanics》亦在2007年做的研究，也得出了類似的結果，其分析指出坐在飛機機翼後面的乘客，生存機率比起坐在前段的乘客高 40%。

座位近出口、近走廊較易逃生

至於英國格林威治大學（University of Greenwich）的教授Ed Galea則在2008年發表研究報告，他研究了超過105宗空難個案，並訪問逾2000名倖存乘客和機組人員，發現倖存者平均要經過五排座位才能安全逃脫，所以在緊急出口五排以內的座位為最安全，建議乘客可選擇靠近出口的座位，或者坐在走道旁邊的位置，因為發生意外時可以更快地走到出口。

搭飛機5招自保

Ed Galea和美國聯邦航空管理局航空醫學學院（The FAA Civil Aerospace Medical Institute）專家Cynthia Corbett曾分別提出飛機時自保的建議，綜合他們的意見，乘客坐飛機時可注意以下個安全要點，即使萬一發生意外，也可以減低傷亡機會。

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1.練習解開安全帶

戴佩安全帶是機艙內基本的安全守則，不過Ed Galea指出不少人都不熟習於解開飛機安全帶，或誤以為其用法與車上的安全帶一樣，當意外發生時會阻礙逃生。

美國國家運輸安全委員會(NTSB) 在1992年全美航空405號航班墜機事件的報告發現，有些乘客在安全帶仍扣著的情況下試圖離開座位，亦有乘客因驚惶失措而難以找到並鬆開安全帶扣。

2.留意緊急出口位置

Ed Galea建議乘客登機後，計算好出口處前後有多少排座位，以防在黑暗難以找到出口，在過去的事故中，有部分人逃生時曾經過緊急出口但不自知。

3.學習防撞姿勢

機上安全示範一般都包括防撞姿勢（Brace position），意外發時使用此姿勢可減少撞昏或折斷肢體的機會。

4.留意雙腳位置

Cynthia Corbett建議，乘客應盡量將雙腳放在平地不動，以免意外發生時雙腳飛出。同時，她也建議將隨身行李放在座位下方，雙﻿腳﻿受到撞擊有行李作為緩衝卸力。

5.穿著合適衣服

Cynthia Corbett指出，拖鞋、高跟鞋、短褲、裙子等衣物有礙逃生，都不宜在飛行時穿著。部分人坐長途或會脫鞋，但Ed Galea提醒，當飛機達到巡航高度和開始降落之前，最好穿上鞋。意外發生時機艙內和外部可能會有碎片，穿鞋可以保護雙腳。

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