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【羽田機場撞機】外交部：涉事客機有14名香港乘客　駐日使館正為部分人補辦旅行證件

社會 16:32 2024/01/03

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日航客機燒成廢鐵。（路透社圖片）

日本東京羽田機場昨日（2日）有日航客機與海上保安廳定翼機相撞後起火，造成定翼機5死，機師重傷，日航客機全部379人安全撤離，傷者數目由17人下修至14人。中國外交部今日（3日）證實，日航客機上有14名香港乘客，已提供協助。

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中國外交部發言人汪文斌在例行記者會指，事發後，中國駐日本使館第一時間向當地政府主管部門和航空公司核實情況。據了解，目前沒有中國公民受傷，涉事客機上有14名香港遊客，駐日使館已與其取得聯繫，正在為部分丟失證件的遊客補辦旅行證件，中方將繼續密切關注事故的進展，及時為中國公民提供協助。

汪文斌續指，中方對事故的死難者表示哀悼，對傷者表示慰問。據了解，目前日方並沒有提出相關的援助請求。

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責任編輯：梁薾心

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