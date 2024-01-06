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突然翻生｜心臟驟停40分鐘死而復生　10日後檢查結果驚人　女子親述死後奇妙經歷

醫生診症室 08:00 2024/01/06

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

死後經歷離奇體驗！英國一名49歲女子於2年前曾出現心臟驟停，未婚夫拚命搶救仍不見起色；直到醫護到場急救40分鐘後，才驚險恢復心跳，隨後又一度失去呼吸。到院後，醫生向家屬坦言女子生存率僅有6%，要大家做好心理準備。未料女子隨後奇蹟康復，10日後進行肺部X光片，更發現肺部恢復進度驚人，讓醫護人員感到非常震驚。女子近日分享自己死而復生經歷，親述「死亡」期間所經歷的奇妙體驗，坦言至今仍感到非常幸運。

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活得健康啲
生命鬥士 | 公院護士患4期卵巢癌　捱過6次化療重返職場：更理解病人

綜合外媒報道，英國約克郡一名育有3名孩子的媽媽Kirsty Bortoft，於2021年1月29日晚與未婚夫Stu在家中約會，期間Kirsty被發現於客廳梳化上睜著眼睛、失去意識，心臟亦停止跳動。

儘管Stu不停為Kirsty進行心肺復甦，但對方仍然不醒人事，直到醫護人員隨後到場，以除顫器為她搶救約40分鐘後，才恢復微弱心跳。Kirsty隨後被送住醫院，期間曾一度失去呼吸。醫生了解情況後向家屬解釋指，她是因為藥物影響才導致昏迷，由於情況並不穩定，生存機率亦僅有6%，勸大家要「做好最壞的打算」。

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昏迷期間疑靈魂出竅

Kirsty聲稱，昏迷期間她的靈魂正身處一名會通靈的女性朋友家的前廳，她告訴對方自己的身體正在耗損、覺得自己已無法回去，因此想請對方幫她為孩子及未婚夫書寫遺言。

女友人致電Kirsty的妹妹了解情況後，嚴厲地要求她回到身體中。而與此同時，Kirsty的家人正於醫院中，被醫生告知要做好心理準備。

肺部疤痕及積水幾乎消失

Kirsty表示自己重回身體時，便已確切知道需要做甚麼來治癒自己，「就像下載資訊一樣。我意識到自己不會死，身體會繼續前進，而我在這裡的使命還沒有結束。」事發翌日，她終於清醒過來，並接受醫院的病情監測，期間她不停冥想，堅信可以此加快癒合。

10日後她進行肺部X光檢查，醫生震驚發現其肺部疤痕和積水幾乎消失。由於她的病情和經歷極為罕見，因此亦被醫院例作研究對象。至近日，她向大眾分享這段神奇經歷、以及自己康復的喜悅，坦言：

「我覺得很幸運，因為我得到再活一次的機會。」

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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