GOOGLE熱搜｜ 25年最多人搜尋名單公布 Blackpink+BTS+Beyonce名列藝人三甲
娛樂 08:15 2024/01/04
今天大家都會用Google搜尋資料、又或是出於工作上需要或日常電郵使用，但原來今天Google不經不覺已經來到25歲，最近它更發布了一段影片，內容公告天下，Google 25年來最熱門和最多人搜尋的名字，當中全是大家耳熟能詳的名字，有幾多是你的偶像？有幾多你走漏了眼？大家不妨看看你估中有幾多。
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藝人
女子隊團：Blackpink
男子團隊：防彈少年團BTS
演唱會：Beyonce
音樂創作人：Taylor Swift
搖滾歌手：Tina Turner
歌手偶像：Rihanna
搖滾樂隊：The Beatles
演員：電影《哈利波特》中飾演海格的Robbie Coltrane和飾演石內卜的Alan Rickman
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運動：
運動員：Cristiano Ronaldo
運動：足球
運動鞋：Air Jordan
最有價值球員：Leborn James
動漫
動漫：火影忍者
玩具：Barbie
卡通角色：海綿寶寶
電玩遊戲：Minecraft
記者：何偉雄