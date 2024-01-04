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GOOGLE熱搜｜ 25年最多人搜尋名單公布　Blackpink+BTS+Beyonce名列藝人三甲

娛樂 08:15 2024/01/04

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

Blackpink、BTS成Google 25年來最熱門和最多人搜尋的名字。

今天大家都會用Google搜尋資料、又或是出於工作上需要或日常電郵使用，但原來今天Google不經不覺已經來到25歲，最近它更發布了一段影片，內容公告天下，Google 25年來最熱門和最多人搜尋的名字，當中全是大家耳熟能詳的名字，有幾多是你的偶像？有幾多你走漏了眼？大家不妨看看你估中有幾多。

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

TOPick柴犬追星
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕

藝人

女子隊團：Blackpink

男子團隊：防彈少年團BTS

演唱會：Beyonce

音樂創作人：Taylor Swift

搖滾歌手：Tina Turner

歌手偶像：Rihanna

搖滾樂隊：The Beatles

演員：電影《哈利波特》中飾演海格的Robbie Coltrane和飾演石內卜的Alan Rickman

點擊圖片放大
+7
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運動：

運動員：Cristiano Ronaldo

運動：足球

運動鞋：Air Jordan

最有價值球員：Leborn James

動漫

動漫：火影忍者

玩具：Barbie

卡通角色：海綿寶寶

電玩遊戲：Minecraft

記者：何偉雄
 

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