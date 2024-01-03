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攝影神童︱梁朝偉曬靚相揭9歲女孩操刀　影帝流露父愛開金口讚：很專業

育兒資訊 18:20 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

梁朝偉近日曬晒出一輯靚相，透露是由9歲女孩、有「攝影神童」之稱的笙笙操刀。

影帝梁朝偉近日到內地忙於宣傳電影《金手指》，他日前在社交平台曬出一輯靚相，簡單穿上橙色高領毛衣配牛仔褲，在一個家居環境下拍攝，整輯照片流露溫暖氛圍。梁朝偉在帖文中讚揚攝影師很專業，並揭開攝影師竟出自一名9歲的小女孩。

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現年62歲的梁朝偉日前在IG和微博發布了一輯靚相，有別過往為媒體拍攝的照片，他簡單地穿著橙色高領毛衣配牛仔褲、腳踏波鞋，在一個家居環境下讀報紙講電話，像過一個悠閒的下午。他在微博帖文寫道：

目光所及，皆是美好，一次新奇的合作，攝影師很專業。

梁朝偉揭開負責操刀的攝影師是9歲小女孩鄒笙羽（笙笙），笙笙感謝影帝發布她拍攝的照片，又盛讚「他真的好温柔很可爱」。其後笙笙也上載了拍攝花絮片段，可見她年紀小小，卻無懼影帝氣場，梁朝偉面對小女孩亦流露出父愛，任由小女孩擺布，甚至反教他擺甫士，小女孩邊影邊讚他：「你真的好可愛」，溶化了影帝的心。

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攝影師爸爸不干涉女兒拍照

來自上海的笙笙被網民封為中國年紀最小的菲林攝影師，有「攝影神童」之稱，年紀小小拿起相機已相當專業。受到攝影師爸爸鄒瑜鵬的感染下，笙笙5歲開始接觸菲林相機，爸爸發現女兒在攝影方面甚有天分，開始向她分享更多相關知識，教她使用菲林相機，並帶她一起外出拍攝，成為父女間最好的親子活動，可以互相交換想法和情感。

梁朝偉大讚笙笙很專業。（微博圖片）

鄒瑜鵬認為帶女兒出外拍攝，可以訓練她的勇氣和溝通能力，所以自女兒6歲起，鄒瑜鵬便在上海街頭向路人發出拍照邀請，為女兒踏出人像攝影的第一步。女兒更成為了爸爸的「御用模特兒」，兩父女會一起鑽研攝影技術、看影展，並引導女兒思考如何建立自己的攝影風格。鄒瑜鵬認為當女兒是專業攝影師看待，更能表現他對女兒的尊敬。

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攝影神童拍過劉德華彭于晏

笙笙還有一個妹妹夕夕，兩姊妹會一起為明星拍照。在女兒的拍攝過程中，鄒瑜鵬只會陪伴但不會干涉，讓女兒自由發揮。笙笙鏡頭下影過的大明星包括劉德華、彭于晏、周迅、迪麗熱巴、「水行俠」 積遜莫瑪（Jason Momoa）、張智霖等。近年笙笙慢慢摸索出自己風格，喜歡使用暖色調，給人一種治癒的感覺，大明星們也對她讚不絕口。

笙笙影過無數大明星，包括近期的劉德華、彭于晏。（微博圖片）

笙笙影其他大明星的作品，即看【下一頁】

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責任編輯：林綺玲

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