肥媽李鼎打大佬丨肥媽「手袋論」教游游職場生存之道　鼎爺爆有富二代入行做PA

▲ 《肥媽李鼎打大佬》

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的TVB飲食節目《肥媽李鼎打大佬》，今晚（1月3日）播出第3集的主題是「職場求生術」，肥媽大拋金句向游游傳授職場秘笈：「出嚟做嘢，最緊要問心無愧，唔好有害人嘅心，但係防人之心不可無！」

之後肥媽再以「手袋論」教游游做人，說：「如果上司都未拎5、6萬嘅手袋，你就揸住個5、6萬手袋返工，你傻㗎咩？啲人會諗你係咩人，幾錢人工呀？人言可畏呀！」

肥媽李鼎打大佬丨游嘉欣化身最強Double May勁搶鏡 自爆「升Cup」秘訣唔簡單

▲ 《肥媽李鼎打大佬》

傳鼎爺隨街打真軍

今集肥媽興奮指數爆標，並笑笑口提及鼎爺陳年緋聞：「鼎爺都有啲好激嘅是非，話阿爺喺公司都可以隨街打真軍喎！」游游聞言嚇到O嘴說：「咁勁？」

肥媽繼續食晒花生說：「話佢後生時，喺公司布景版後面喎，阿爺你激喎，布景版後面都掂！」鼎爺沒好氣說：「你信唔信吖？眾目睽睽！」肥媽再笑笑口說：「我信呀，阿爺喎，魅力沒法擋！」

▲ 《肥媽李鼎打大佬》

富二代做PA

在娛樂圈打滾多年的鼎爺還會分享電視城奇遇，大爆兩位名人之後做PA（助理編導）的趣事。鼎爺先說第一單：「有套劇預咗好重Budget喺架車度，點知道具同事唔知，將租車錢使咗去（第二啲）道具度，監製導演發晒爛渣，因為冇車用。之後有個PA攞咗兩條車匙出嚟，話：『一架係開篷，一架唔係開篷，你哋自己揀啦！』我哋成廠人一齊吓咗出嚟！」

另一單料同樣勁爆，鼎爺說：「當年拍武俠片，睇完外景通常都例牌食公司。嗰日就同埋個PA一齊食，個PA就話去乜乜門啦，我哋一個二個都唔好意思出聲。食完飯個PA就話去一去洗手間，佢去完洗手間出嚟話走得喇，原來佢攞咗張金卡出嚟埋單！」鼎爺續指該PA每朝都有名車接送上班，他說：「當時人工只有600蚊。」

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