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上腹痛｜男子晚上吃三寶飯　肚痛求醫揭患膽囊炎　1招分辨胃痛、膽囊痛分別

醫生診症室 18:30 2024/01/06

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

台灣一名70歲患者某日進食過三寶飯後出現上腹痛，拖延2天後求醫，最終確診為膽囊慢性發炎急性發作。

吃完晚餐，腹部如出現疼痛要當心，有可能是膽囊出現問題。台灣一名70歲患者某日進食過三寶飯後出現上腹痛，拖延2天後求醫，檢查後發現患有膽結石，膽囊亦出現腫脹，最終確診為膽囊慢性發炎急性發作。醫生提醒，由於不少晚餐菜式比早餐及午餐更為油膩，因此晚上更容易發病。

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據台灣外科醫生黃漢斌分享上述病例指，該名病患吃完晚餐後出現上腹痛，持續2天後到急症室求醫。經檢查後，發現他患有「急性膽囊炎合併膽管炎及總膽管結石」。黃醫生表示，患者透露自己之前就曾出現過反覆肚痛的情況，亦有就醫，但一直誤以為是胃部不適。

黃醫生受訪時提到，許多膽囊結石病人都是在晚上發作，這可能是因為晚餐菜式較為油膩所致。他指出，油膩飲食容易刺激膽囊收縮，病人也會因為慢性發炎而感到不適；若出現急性膽囊炎，甚至有可能引起敗血症。

另外，黃醫生亦表示很多患者會將膽囊疼痛與胃痛混淆，就連上述病例求醫時也自稱胃痛。他就教路可用1招分辨兩者：如果是「空腹痛」便可能是胃相關，吃飽之後出現疼痛則較大機會與膽囊有關；一旦出現症狀，應該立刻求醫。

他亦提醒，膽囊發炎的高危人士包括女性、曾經生育、40歲以上，以及肥胖人士；不過就數據統計，膽囊發炎的男女患者比例並沒有明顯的差異。而膽結石和膽囊炎屬膽囊癌最常見的危險因素之二，有膽囊疾病史的人士，罹患膽囊癌的風險較一般人高出約5倍。

6大飲食調整改善膽結石

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中指出，膽結石是其中一種無聲疾病，不少人都是難忍劇痛去求診才知道自己有膽結石，否則可能一輩子都不知道自己患病。她表示，膽囊主要功能是儲存膽汁以幫助消化油脂，而大家可以透過6大飲食調整作出改善，避免膽結石發作：

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她又拆解以下膽結石高風險人士，需要定期檢查：

  • 1. 喜歡吃重油
  • 2. 肝硬化、酒精性肝病
  • 3. 急速減重者
  • 4. 長期斷食者
  • 5. 兩餐隔太久
  • 6. 肥胖者
  • 7. 糖尿病
  • 8. 停經後女性

高敏敏提醒，正餐之間不要相隔太久，如果膽囊長時間沒有收縮就容易造成膽汁堆積及結石，同時建議大家最好每年定期做一次腹部超聲波檢查；如果感到有莫名腹痛、胃痛、吃胃藥後未見好轉時，請及早尋求專科醫生診斷。

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