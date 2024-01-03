【打擊走私】遠洋船走私魚翅花膠等往越南　海關檢600萬元貨拘一女

▲ 海關上星期三賭搗破一宗大型海路走私案件。（黃傑偉攝）

海關於上星期三（12月27日）賭搗破一宗大型海路走私案件，檢獲大批海味，包括魚翅、花膠、藥劑製品及護膚用品，總值600萬元。行動中拘捕一名報稱付貨人代表女子。

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海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任黃穎折指，海關透過風險評估及資料分析，鎖定一艘往越南遠洋船，檢查後發現船上其中4個貨櫃，有大批未列載貨清單貨品，包括魚翅、花膠、藥劑品及護膚品，其中護膚品佔整體一成，其餘壯陽藥劑品及海味國佔一半。

海關指，走私集團有別於以往，由遠洋船偷運走私貨物到內地城市，改為運往越南亞洲等週邊國家再偷運回內地。就今次涉案貨物，估計可為走私集團逃避300萬元稅款。

海關跟進調查後，成功拘捕一名報稱付貨代表人52歲女子，經漁護署檢驗，發現該批魚翅屬瀕危物品種，瀕危物品種與藥劑製品需要許可證，相信走私集團因此走私該批貨物。案件仍在追查中，不排除會有更多涉案人士被捕。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列載貨清單貨物，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。市民如發現走私活動可致電海關熱線2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉