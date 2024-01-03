  • 20°C
香港時間 : 2024103日 (週三) 17:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊走私】遠洋船走私魚翅花膠等往越南　海關檢600萬元貨拘一女

社會 16:47 2024/01/03

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

海關上星期三賭搗破一宗大型海路走私案件。（黃傑偉攝）

海關於上星期三（12月27日）賭搗破一宗大型海路走私案件，檢獲大批海味，包括魚翅、花膠、藥劑製品及護膚用品，總值600萬元。行動中拘捕一名報稱付貨人代表女子。

最新影片推介：

童學園
校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎
點擊圖片放大
+4
+3

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任黃穎折指，海關透過風險評估及資料分析，鎖定一艘往越南遠洋船，檢查後發現船上其中4個貨櫃，有大批未列載貨清單貨品，包括魚翅、花膠、藥劑品及護膚品，其中護膚品佔整體一成，其餘壯陽藥劑品及海味國佔一半。

海關指，走私集團有別於以往，由遠洋船偷運走私貨物到內地城市，改為運往越南亞洲等週邊國家再偷運回內地。就今次涉案貨物，估計可為走私集團逃避300萬元稅款。

海關跟進調查後，成功拘捕一名報稱付貨代表人52歲女子，經漁護署檢驗，發現該批魚翅屬瀕危物品種，瀕危物品種與藥劑製品需要許可證，相信走私集團因此走私該批貨物。案件仍在追查中，不排除會有更多涉案人士被捕。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列載貨清單貨物，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。市民如發現走私活動可致電海關熱線2545 6182舉報。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【工程意外】鵝頸熟食中心假天花部件掉落　一名女顧客手部受傷
22:32 2024/01/02
【工程意外】鵝頸熟食中心假天花部件掉落　一名女顧客手部受傷
【珍惜生命】屯門女子留書燒炭尋短　家人揭發報案當場不治
今日 09:13
【珍惜生命】屯門女子留書燒炭尋短　家人揭發報案當場不治
【搶劫案】屯門男子提款後遭尾隨搶劫受傷倒地　賊人當晚落網
今日 13:18
【搶劫案】屯門男子提款後遭尾隨搶劫受傷倒地　賊人當晚落網

你可能感興趣

【工程意外】鵝頸熟食中心假天花部件掉落　一名女顧客手部受傷
22:32 2024/01/02
【工程意外】鵝頸熟食中心假天花部件掉落　一名女顧客手部受傷
【珍惜生命】屯門女子留書燒炭尋短　家人揭發報案當場不治
今日 09:13
【珍惜生命】屯門女子留書燒炭尋短　家人揭發報案當場不治
【搶劫案】屯門男子提款後遭尾隨搶劫受傷倒地　賊人當晚落網
今日 13:18
【搶劫案】屯門男子提款後遭尾隨搶劫受傷倒地　賊人當晚落網
罪行 海味 漁護署 越南 走私 海關 進出口 進出口條例 亞洲 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

娛圈喜事丨楊紫瓊突晒BB腳仔相報喜　 認幸福感恩：無法言喻的禮物
娛圈喜事丨楊紫瓊突晒BB腳仔相報喜　 認幸福感恩：無法言喻的禮物