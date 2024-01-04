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自助餐優惠｜凱悅尚萃酒店自助餐買二送二　人均$221起嘆冰鎮海鮮+北京烤鴨

休閒消費 09:00 2024/01/04

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

【自助餐優惠】晚餐經常是媽媽們的煩惱，不知要煮甚麼，也不知家人的想法，不如選擇去吃自助餐，多國的美食佳餚必定可以滿足各人的胃口！KKday現正推出「香港維港凱悅尚萃酒店自助餐買二送二」優惠，以每人平均$221起，即可盡食多款冰鎮海鮮及傳統北京烤鴨！

最新影片推介：

童學園
校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎

為了迎接龍年，酒店The Farmhouse咖啡廳推出全新「東方之味薈萃自助餐」，提供一系列地道中國美食，讓大家饗宴度歲。自助午餐任食冰鎮海鮮、滷水潮州打冷美食、紅糖糍粑及重慶燒五花腩等美食。

酒店推出全新「東方之味薈萃自助餐」，提供多款國際佳餚和特色亞洲美饌。 （Klook圖片）

而自助晚餐則可嘆重慶口水雞、北京烤鴨、燒生蠔、鱈場蟹腳、磯煮鮑魚等，當中更有多款具中國元素的特色甜品，包括普洱朱古力蛋糕、蓮蓉煎堆、限定雪糕口味等。喜歡吃中國美食的大家不要錯過！

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優惠詳情

優惠預訂日期 : 即日起至2024年1月9日23:59 
用餐日期：2024年1月8日至2月29日（1月17日、2月10 – 13日除外） 
地址：北角北角邨里1號 – 香港維港凱悅尚萃酒店

【快閃限量優惠 買二送二】
東方之味薈萃自助午餐

用餐時間：星期一至日 12:00 – 14:30
優惠價：星期一至五$884/4位，平均$221/位 (原價$1,768/4位) 
星期六至日及公眾假期$1,128/4位，平均$282/位 (原價$2,256/4位)

【快閃限量優惠 買二送二】
東方之味薈萃自助晚餐

用餐時間：星期一至日 18:00 – 22:00

優惠價：星期一至四$1,572/4位，平均$393/位 (原價$3,444/4位) 
星期五至日及公眾假期$1,745/4位，平均$436.3/位 (原價$3,499/4位)

 *以上已包括加一服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化

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責任編輯：王明芳

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