【偽造發票】涉竄改購物收據騙近10萬元積分　警昨拘一男一女

▲ 警方昨拘一男一女，涉竄改購物收據騙近10萬元積分。（黃傑偉攝）

警方於昨日（2日），以「欺詐」罪拘捕一男一女，年齡介乎28至29歲，並在被捕人的住所檢獲被捕人犯案所得的部份贓物。

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觀塘警區重案組高級督察傅斯揚指，警方於去年12月中接獲觀塘一商場管理處報案，指發現有人以竄改購物收據換取可換購物積分，涉款近10萬元。警方經深入調查後，成功鎖定涉案人士身份，並於昨午展開埋伏，在觀塘一大型商場以「欺詐」罪拘捕一男一女。

被捕人分別為28歲姓黎報稱司機，及29歲姓朱報稱無業女子，二人為情侶關係。被捕人由去年10月至今，於東九龍3個大型購物商場以竄改購物收據犯案，涉及可換購物積分近10萬元。行動中警方檢獲部分犯案得益贓物，及被捕人犯案時所穿衣物。

警方重申，欺詐罪逐嚴重罪行一經定罪可被判罰款10萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉