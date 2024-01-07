網絡熱話︱港男疑不滿食店借廁所要付$50按金發文　網民反撐餐廳：合情合理

▲ 有港男疑不滿筲箕灣薩莉亞借廁所要付50元按金發文，網民反撐餐廳合情合理。（fb@薩莉亞）

不少公共洗手間均需借用鑰匙，但鑰匙經常不翼而飛。有港男日前在網上發文怒指，光顧筲箕灣食店薩莉亞意式餐廳時，發現餐廳貼出告示，若要借用洗手間鑰匙，需先付50元按金才能使用，狠批「今時今日咁嘅服務態度真係唔得！」。不過，帖文卻遭眾網民反斥，若不滿就不要光顧，支持餐廳做法沒錯。

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一名港男日前在Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」群組貼圖發文，大鬧若要在筲箕灣薩莉亞借用洗手間，即使已光顧亦要付鑰匙按金50元，以用作向該店所在的商場，申請補發鑰匙之用，「唔見鎖匙就佢自己問題啫，食客去廁所都話要按金！」，怒斥「今時今日咁嘅服務態度真係唔得！」，事主希望求教網民何以投訴此做法。

▲ 有港男發文不滿筲箕灣薩莉亞借廁所要付50元按金。（fb@香港茶餐廳及美食關注組）

不過，一眾網民未有認同事主的說法，反而一面倒支持餐廳做法合理並沒有問題，認為餐廳已事先講明後果，避免出現不必要爭吵，「店家做得冇錯，要借廁所的人，冇權不滿意」、「又唔係用廁費，而係按金費，有咩問題」、「按金可以攞返，ok啊」、「合情合理合邏輯」，有人更斥罵事主「你覺得唔得，咪唔好幫襯囉」。

▲ 有港男發文不滿筲箕灣薩莉亞借廁所要付50元按金。（fb@香港茶餐廳及美食關注組）

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責任編輯：王明芳