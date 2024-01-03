新聞女王丨林景程唱《Crystal Clear》晒唱功　黎澤恩大讚：被演戲耽誤的歌手

▲ 林景程重新演繹《新聞女王》片尾歌《Crystal Clear》。

TVB台慶劇《新聞女王》有望在月中舉行《萬千星輝頒獎典禮2023》橫掃多個獎項，所以雖然早前已播出大結局，仍然在網上有網民討論《新聞女王》。

回顧劇中有不少情節成網民討論的話題，例如在賊王案因頭部中槍而昏迷10年、後來奇迹甦醒的警員橋段，成功牽起網民熱議。

萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強 角逐演出竟不包括《新聞女王》？

▲ 林景程在《新聞女王》演出獲觀眾一致讚好。

重新演繹《Crystal Clear》

而在《新聞女王》飾警察梁Sir的林景程與扮演賊王的黎澤恩（Ronny）再度合作。不過，他們今次並非又再齊拍劇，而是在音樂方面 --- 二人最近聯手翻唱歌曲及拍MV ！

是次，林景程及黎澤恩的新嘗試，就是以男聲及木結他重新演繹由炎明熹主唱、《新聞女王》的英文片尾歌《Crystal Clear》，同時自資為歌曲炮製MV。

▲ 林景程及黎澤恩自資為歌曲炮製MV。

對於再度合作，景程鬼馬地表示: 「第一次同Ronny 演對手戲，便被他一槍爆頭， 真係『唔嬲就假』！不過既然梁Sir後來奇迹地甦醒了，便決定寬恕賊王，大家冰釋前嫌丶化敵為友， 攜手發放正能量，再為觀眾帶來驚喜！」

他續稱 :「 今次的合作，是源於我們都很喜歡這首歌曲，尤其它出現在賊王及梁Sir分别中槍倒地的那一幕， 把原本殘酷的畫面變得浪漫淒美，我們均很欣賞這巧妙的編排; 而且《新聞女王》可說是我和Ronny的代表作，再加上它的收視成績彪炳， 所以我們此舉就當作是向這部劇集致敬！」

▲ 《新聞女王》的「梁Sir」林景程與「賊王」黎澤恩。

參加《超級巨聲》入行

本身是Mr樂隊結他手出身的黎澤恩， 今次負責把《Crystal Clear》一曲重新編排:「現在的曲風和原版有點不同，而且改用木結他伴奏及以男聲演繹，又有另一番風味。 希望兩個版本觀眾也喜愛呢！」

其實林景程是2009年參加《超級巨聲》比賽入行，可是黎澤恩竟不知此事，說：「和景程合作拍劇前，並不知他原來是參加《超級巨聲》出道的，所以沒有想過他會懂得唱歌！後來在閒聊時，我叫他嘗試哼幾句，一聽就發現原來他是位『被演戲耽誤的歌手』，實在唱得不錯呢！ 於是我便很大膽的提出翻唱這個主意，而他又很大膽的一口答應了。」

他還攪笑地説:「本來我以為和景程的共同話題是圍繞脊椎和腰骨，因為他是物理治療師， 我是健身教練，怎料現在大家變為研究發聲器官。」

笑言計劃「進軍樂壇」

《Crystal Clear》是景程首次公開發表的歌曲，而且是英文歌 ，但他表示完全沒壓力：「自己純粹是玩玩而已，旨在享受過程，當然也希望觀眾會喜歡我們的新嘗試。 在音樂方面，Ronny十分有經驗，他的樂隊曾經在紅館開過4次演唱會，所以我非常放心; 在英語方面， 我更加不用擔心，因為可以請教在劇集《新四十二章》中的好拍檔易宇航。」

至於將來會否繼續與Ronny以男子組合的身份發表歌曲，景程表示只要觀眾喜歡，他們便計劃「進軍樂壇」：「 稍後或構思一個組合名字，Ronny 曾經提議叫『Sir王』，即梁Sir加賊王的組合。」

▲ 林景程與黎澤恩重演《無間道》經典場面。

《無間道》天台取景

在拍攝MV的當日， 市區氣溫只得十度， 二人還要走上天台，全程在室外拍攝。景程笑指那天的低温，足以令本來要坐輪椅的梁Sir，也懂得站起來找地方避寒 。

Ronny則稱: 「導演說我們在劇中相遇的情節，令他想起經典港產片《無間道》，於是選擇在大厦天台取景。 那天實在太冷了，原來景程在整個MV中，都一直把雙手插在褲袋裏， 我到後來睇片才知道！亅

他再次表明：「今次兩個男人同框，並非走剛陽味重的路線，也沒有任何『爆肌』畫面，只會有點男人的浪漫，再加少少『冰鎮』的感覺。」

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