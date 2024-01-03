【產後抑鬱】都大獲馬會撥款逾2,000萬元　開展孕婦及家屬精神健康支援計劃

▲ 都大護理及健康學院獲馬會撥款逾2,000萬元，開展以「家庭為本」全方位支援孕婦及家屬的精神健康計劃。（香港都會大學圖片）

香港都會大學護理及健康學院最近獲香港賽馬會慈善信託基金撥款2,030萬元，開展「賽馬會『順孕無憂』支援計劃」，對孕婦及其配偶進行抑鬱症篩查，服務對象更涵蓋孕婦父母及其他照顧者，為他們提供一站式、適切及個人化的支援及改善精神健康，同時加強專業護理人員訓練及公眾教育。

最新影片推介：

有研究指出，本港超過16%孕婦有產後抑鬱症狀，約40%產前抑鬱症患者未獲精神健康服務支援，情況值得關注。

都大護理及健康學院、香港心理衞生會及香港基督教女青年會，今年合作開展為期3年的「賽馬會『順孕無憂』支援計劃」，目標幫助孕婦紓緩心理焦慮、照顧孕婦家庭日常需要，並提供心理和物資的支援。預計惠及1.08萬名孕婦和2,000名孕婦配偶、家人及照顧者，同時培訓約200名護士及2,550名護理系學生。

計劃將先於全港各醫院聯網共8間公院婦產科推展，研究團隊會以電子應用程式了解應診孕婦的健康狀況、社會需求及風險，再透過問卷進行精神健康調查。除了主觀資料外，團隊亦收集客觀數據，並利用生物指數分析，從而評估她們的抑鬱及焦慮風險。團隊更將於社交平台及討論區招募孕婦參與，且期望接觸其配偶及家人，全方位照顧孕婦由產前到產後的需要。

其後，研究團隊將根據篩查結果，利用階梯支援模式的介入方法（Stepped-care Intervention），為不同抑鬱風險的孕婦及其家人提供合適支援措施和服務，包括設立情緒支援熱線，在孕婦產前及後分別提供最少6次及4次輔導；舉辦工作坊，助孕婦及其配偶作好迎接新生命的心理準備；以及增進其家人和照顧者在照顧產婦及嬰兒方面的技能和知識。

此外，團隊將於產前和產後為服務對象提供嬰兒用品及產後護理用品的「嬰兒箱」，藉此加強與孕婦溝通互動，了解她們在不同階段的需要；又會開發電子學習資源、舉辦學術研討會等。

研究團隊由都大護理及健康學院院長黃婉霞教授帶領，她指計劃為學術、醫療及社區三方面合作奠定基礎，透過全面及完善方案應對產後抑鬱症對孕婦及家屬帶來的複雜挑戰，在醫管局現有服務範圍外，提供進一步支援和協調，更有效地照顧孕婦需要，填補現有社會服務缺口。

她強調，配偶的理解和支持，及健康家庭關係對孕婦極為重要，能有效減低她們於產期前後患上抑鬱症的風險，希望計劃能有助政府就孕婦及其家人的情緒健康制訂篩查機制和長遠支援政策，同時透過公眾教育和服務增加市民大眾對精神健康的認識。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心