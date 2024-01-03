【黎智英案】控方指黎智英指示《蘋果》國際版勿針對特朗普　黎：要靠特朗普政府保命

▲ 黎智英違國安法案案續審。接載黎智英的囚車離開法院，大批警員戒備。（陳靜儀攝）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案開審，黎智英及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，控方今（3日）午續於西九龍裁判法院進行開案陳詞。控方指，黎曾指示《蘋果日報》國際版不要針對時任美國總統特朗普，因公司要靠特朗普保命。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

控方下午續開案陳詞，並引述黎與《壹傳媒》前行政總裁張劍虹的WhatsApp 對話，當中黎曾要求《蘋果日報》國際版，不要跟隨《紐約時報》以及《有線電視新聞網》針對時任美國總統特朗普，因為《蘋果日報》要靠特朗普政府保命。

控方於庭上播放「香港議會」發起人袁弓夷接受《蘋果日報》的訪問片段，當中袁稱願意去信予時任美國總統特朗普，要求配合「打勝呢場仗」，並感謝黎智英。袁指，香港已成內地官員洗黑錢基地，要求外國進行制裁。

控方另引述《蘋果日報》於2020年6月15日的報道，題為「中共威脅全球⺠主自由 攬炒巴加入國際聯軍反抗」。法官李運騰隨即問及上述文章與黎有何關係，控方指黎是案中主腦，亦持有《蘋果日報》，所有涉案文章均在黎的指示下出版。

控方續指，《蘋果日報》在《港區國安法》生效後，形容其為惡法（Evil law)，以及打擊一國兩制，又刊登題為「惡法生效 兩制蓋棺 泛民7.1繼續抗爭」的報道。

控方又引用多段黎主持的訪談節目《LIVE chat with Jimmy Lai》，黎與多國政要對談。黎提及台灣能成為對中國的最大的政治籌碼，即使美國不承認台灣獨立，但仍可派遣駐日美軍進駐台灣，黎形容美國對台軍事支援無可避免。前港督彭定康在其中一集節目稱共產黨威脅民主，黎認同並指《港區國安法》實施後自由不再。

被告黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，昨同否認1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎另否認1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，即黎現面對3項控罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，移師西九龍裁判法院進行，預計聆訊需時80天，今踏入第5天聆訊。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

聆訊明(4日)續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟、陳曉欣