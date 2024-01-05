瘦身變女神︱22歲女3個月勁減28磅　顔值大飆升！　公開6招養成腹肌+筷子腿

▲ 22歲女3個月勁減28磅顔值大飆升！公開6招養成腹肌+筷子腿。

適當地減肥，可讓原本就漂亮的人變得更精緻！内地一名22歲女生原本身材不胖不瘦，長相也不差，但肌肉線條感不足讓她看起來沒精神又俗氣。直至她用3個月勁減28磅，外貌從大躍進成清冷氣質美女，令她不禁驚呼：「真的瘦了才會知道自己五官有多漂亮。」

最新影片：

減肥前憔悴體態差掩蓋顔值

出生於2001年、身高1.65米的内地女生「太困睡」在「小紅書」經營帳號，分享減肥經驗。她表示，自己過去的體重是127磅，雖不算肥胖，但上鏡還是可以看得出肉感較重、全身肌肉線條感不足，還有「熬夜臉」顯得精神憔悴，皮膚蠟黃、長暗瘡，年僅22歲卻老態十足。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

3個月減肥成功顔值飆升

自2022年起，「太困睡」開始透過調整生活作息、運動減肥。她仔細記錄了減肥過程，包括每天運動、正常進食一日三餐不捱餓、早睡早起。僅用時3個月，她就由127磅體重減至99磅，並維持至今。「太困睡」曬出減肥成果，可見她在減肥前的顔值已不差，但減肥後明顯突出一層清冷氣質，變成十足的美女。

不但顔值躍進，她的身形亦從原本的鬆垮、肉感重，變得緊實有線條，不再有圓肩駝背，體態明顯變好，還擁有令人稱羡的腹肌、筷子腿；皮膚由蠟黃憔悴變成白嫩水光肌，魅力大增。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

内調外養、不挨餓減肥秘訣

「太困睡」坦言，自己在減肥後才深知「不胖」和「好瘦」的區別：

「我個人喜歡精瘦、體脂率很低的那種身材。雖然臉上五官沒有什麼大變化，但是一下精緻了很多，土氣感消失了。很有成就感！」

她表示，自己不是節食瘦，一日三餐吃家常飯，不吃零食，日常運動強度很大，從而換來一個瘦並非常健康的身體。以下是她歸納總結的高效減肥貼士：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

但愛美一族要留意，各種減肥方法的成效或因人而異，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm