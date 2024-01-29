情人節送禮心思之選　香薰、朱古力、鑽飾、腕錶推介

情人節將至，空氣中瀰漫着浪漫氣息。香港作為購物天堂，有林林種種的國際品牌及本地品牌，為消費者帶來優質的產品和服務。想要在情人節為摯愛送上甜蜜的浪漫驚喜，不妨考慮一眾「優質旅遊服務」計劃認證的商戶，從香薰、朱古力、鑽飾、腕錶等應有盡有，總有一款適合你的另一半。

CANVAS：保養愛情 留住青春 持續綻放的香氣

來自澳洲墨爾本的香薰專家CANVAS在 2004年創立，首席調配師Margaret Smith擁有超過40年研發經驗，將澳洲珍稀資源如芳枸葉、天壇木、藍絲柏等香薰油，融合成CANVAS的天然有機護膚品。CANVAS的絕大部分產品都蘊含90%以上的天然有機成分，摒棄有害化學物質，為伴侶帶來芳香之餘，也是高效且可信的產品。若要為摯愛精選一份禮物，CANVAS特別推薦其王牌「奧圖玫瑰極緻嫩肌系列」，當中的「花中之后」奧圖玫瑰香薰油（Rosa x damascene），源於保加利亞玫瑰谷，這是世上最優質和珍貴的玫瑰花種。奧圖玫瑰香薰油能為肌膚重新注入水分，有效加強肌膚防禦力並對抗衰老，為用家送上恍如不會凋謝的玫瑰，令美麗持續綻放。

▲ CANVAS大部分產品都蘊含90%以上的天然有機成分，將澳洲珍稀的香薰油，融合成天然有機護膚品。

CANVAS：https://www.canvasbeauty.com.hk/

店舖資料：

分店一覽：https://www.canvasbeauty.com.hk/zh/contact.php

電話：2420 3000

皇鑽世家：批發到零售一站式珠寶服務

皇鑽世家珠寶金行是由一群志同道合的珠寶愛好者在2011年創立，分店網絡遍布全港，本着「品質、價值、信任」的經營理念，為客人帶來從物料採購、研發，到設計、製作、珠寶鑲嵌等的一站式服務，同時嚴格監工以確保產品質素及貨源穩定性。在款式方面，皇鑽世家除了售賣傳統、雅緻的首飾，亦與專業設計師合作，提供糅合傳統與現代的簡約、創新款式，並設有定制服務。適逢情人節，皇鑽世家特別推出18K金分色粉紅鑽石戒指，將心意化為鑽戒。粉紅鑽石有多種形狀選擇，包括心形、橢圓形和梨形，各自綻放迷人美麗和魅力，每顆鑽石均附有GIA證書，保證鑽石品質和價值，讓客人放心選購。

▲ 皇鑽世家推出18K金分色粉紅鑽石戒指，將滿滿的愛意融入鑽飾當中。

皇鑽世家：https://imperialdiamond.hk

店舖資料：

分店一覽：https://imperialdiamond.hk/imperialdiamond.php?page=branch

電話：2698 7428

電郵：info@imperialdiamond.hk



Parisine：浪漫之都調配出法式獨特香氣

Parisine源於浪漫之都法國，是當地創意企業家Amélie Huynh創立的香氛品牌。Parisine一字本是法國作家Nestor Roqueplan的自創單字，用於表達巴黎難以捕捉的氣息，品牌以此命名，正是代表着渴望把法式香氣和文化傳播開去。Parisine在2014年進駐香港，出售多間法國百年老店的香水、香氛裝置、香氛蠟燭等，更有獨家的「Nogara自調香水」。其自調香水吧靈感來自酒吧和調酒師，由專業的調香師和顧問協助，為客人提煉出屬於自己和摯愛的獨特香氣。Parisine更因應情人節特別推出多款限定套裝和優惠，其中Ed. Pinaud的真愛系列更是他們的推薦之選，系列以香氣捕捉了一年四季的每個愛的時刻，代表了愛護和祝福，為情人增添久不消散的浪漫氛圍。

▲ Parisine來自浪漫之都法國，其自調香水吧更提供個人客製化調香服務，讓客人調配出專屬自己和摯愛的獨特香氣。

Parisine：https://www.facebook.com/parisinehongkong

店舖資料：

地址：尖沙咀廣東道海港城港威商場2405號舖

電話︰2550 7191

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 213D號舖

電話︰3188 5306

地址：元朗朗日路8-9號形點I 1118號舖

電話︰2375 7287

ROYCE’：絲滑生朱古力帶來甜蜜滋味

提到情人節禮物，又怎麼少得了朱古力？1983年創立於北海道札幌的ROYCE’，多年持續鑽研並改良朱古力生產技術，配合當地優質的水資源和潔淨空氣，製作出高品質朱古力，品嘗的每一口都承載着品牌心思，令人一試難忘。其招牌產品——未經加熱的生朱古力，混合大量北海道生奶油、可可豆，有着入口即溶的連綿口感。情人節來臨之際，ROYCE’亦特別推出期間限定特別包裝，當中款式包括冧酒味和淡可可味生朱古力，以及甜味及牛奶味的情人節限定純朱古力。除了朱古力品質有保證本身具水準，三款禮盒的外觀亦採用了粉色、心形等元素，情人節送禮便再適合不過。（情人節限定品於ROYCE’門市有售；數量有限，售完即止）

▲ 臨近情人節，ROYCE’ 淡可可味生朱古力特別推出限量版的大心形設計包裝，象徵濃濃的愛意。

ROYCE’：https://www.instagram.com/royce_hk/

分店一覽：https://online.citysuper.com.hk/blogs/happenings/store-locator

E-Shop：https://online.citysuper.com.hk/collections/royce

RAGAZZA：浪漫心鑽、粉紅鑽打造情人節專屬鑽飾

真正的愛情，如鑽石一般經得起考驗。RAGAZZA作為新世代具商譽的鑽石品牌，所售的天然鑽石和培育鑽石均經過嚴格篩選，確保排除掉所有不合標準的瑕疵品。RAGAZZA也與國際鑒定所合作，為顧客帶來透明、公正且準確的鑽石資訊和知識。RAGAZZA提供客製化珠寶設計，按照客人想法，並由專業團隊給予意見，打造獨一無二的鑽飾。臨近情人節，RAGAZZA還推出以精緻和浪漫為主調的鑽石產品，包括心形鑽石、粉紅鑽石等。各個系列均融入了RAGAZZA對愛情和鑽石的詮釋，並藉由匠心工藝和精湛技術呈現。在情人節限定優惠期間，只要客人消費單一產品滿港幣5千元，更會獲贈超聲波珠寶清洗機一部（公司保留最終決定權）。

▲ RAGAZZA提供心形鑽石、粉紅鑽石，以精緻和浪漫為主調，為客人打造出獨一無二的情人節禮物。

RAGAZZA：https://www.ragazzaita.com/

店舖資料：

地址：香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座25樓2515室

電話：3705 1519

SEIKO：日本精工手藝見證時間

通城集團是日本精工表的港澳獨家總代理，創辦人黃子明在1960年代與日本服部家族合作，將品質優良的精工表帶到東南亞市場。經歷多個經濟周期、產品周期的改變，日本精工集團與通城集團依然本着相同的品牌價值緊密合作，以精益求精的工藝，追求極致完美的態度，造出切合顧客及時代需求的產品。通城集團代理的Seiko 和 Grand Seiko品牌系列眾多，能滿足追求款式、功能性、崇尚優雅以及重視收藏價值等不同用家的需求。每日配戴的手錶作為禮物就更顯心意，例如錶盤由大師橫澤滿（Mitsuru Yokosawa）及其團隊打造而成SEIKO Presage Craftsmanship Series SPB403J1。這款腕錶的錶盤材質為白色琺瑯，在深度與永恆性備受讚譽。腕錶更搭載SEIKO自產的最新機芯Calibre 6R55，動力儲存長達 72 小時。

▲ SEIKO Presage Craftsmanship Series SPB403J1在深度與永恆性備受讚譽，能夠陪伴摯愛見證着時間流逝。

精工表專門店網址：https://seikoboutique.com.hk/

店舖資料：

分店一覽：https://seikoboutique.com.hk/grandseiko/zh-hant/store_location/

電話：2736 0235

電郵：cs@seikoboutique.com.hk

「優質旅遊服務」計劃

這項計劃由香港旅遊發展局推行，旨在協助旅客及本地消費者識別優質商戶。計劃規定獲得認證的商號必須通過每年嚴謹的評審，以確保產品明碼實價、資料清晰，並提供優質服務。

詳情：https://bit.ly/QTSscheme

（特約）