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蘇打綠《二十年一刻》巡唱3月紅館舉行　睽違8年再來香港開騷【內附詳情】

娛樂 18:43 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

蘇打綠將於3月22在香港舉行演唱會。

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會香港站將於3月22至24日假紅磡香港體育館舉行。

發行過《小情歌》、《無與倫比的美麗》、《日光》、《十年一刻》、《我好想你》、《你被寫在我的歌裡》等無數經典歌曲的蘇打綠，睽違8年，將再以6人姿態展開巡唱，這是樂隊自2016年《After Summer 專輯巡迴演唱會》後再舉行巡唱，並以香港作為首站。

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會香港站。

吳青峰：復刻的路線

近年蘇打綠將這20年裡推出過的專輯：《同名專輯》、《小宇宙》、《無與倫比的美麗》、《陪我歌唱》、《十年一刻》及《你在煩惱什麼》逐一復刻推出，想不到，這次蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會-香港站也將是復刻十周年《空氣中的視聽與幻覺》巡演。

主音吳青峰對此打趣道：「因為這次也是復刻我們十周年的演唱會，那時候也是從香港開始。我們現在甚麼都走復刻的路線，連巡演也不放過。」

為宣傳巡唱，蘇打綠特別拍宣傳短片，看到各成員：主音青峰、Bass 手馨儀、鼓手小威、吉他手阿福與家凱、鍵琴手阿龔，從不同的地方，走到位於深山的屋舍，各人細心打理自己的樂器，然後聚在一起彈奏起來，畫面就像在預告，蘇打綠已經準備就緒，與樂迷再聚，再次一同寫下美好的記憶篇章。

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會香港站。

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會 - 香港站

日期：2024 年 3 月 22 至 24 日（星期五至日）
地點：紅磡香港體育館
票價：$980 /$680 /$380
門票將於1月23日早上10時起於城市售票網公開發售

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撰文 : TOPick柴犬出動

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