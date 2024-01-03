新冠肺炎｜本港4歲男童、男嬰先後染疫　兩人未接種疫苗　情況嚴重留醫PICU　

本港近日先後有4歲男童、20個月大男嬰感染新冠病毒，情況嚴重，兩者分別患上嚴重肺炎及嘶哮症，目前仍然留醫。衞生防護中心提醒，從未接種疫苗或未曾感染新冠病毒病的高危人士應盡快接種新冠疫苗，家長亦應安排滿6個月的嬰兒盡快接種新冠疫苗，以減低重症及死亡風險。

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染疫男童於澳洲發病

據衞生防護中心今日（3日）公布，一名過往健康良好的4歲男童去年12月29日在澳洲期間出現發燒、咳嗽帶痰和疲倦症狀，至今年1月1日返港後對新冠病毒快測呈陽性。他翌日出現呼吸困難，同日分別被帶往私家醫生和屯門醫院急症室求醫，並入住該院兒童深切治療部接受診治。

男童的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒病呈陽性反應，臨床診斷為嚴重肺炎。他現時情況嚴重，仍然留院。據中心初步調查顯示，男童沒有接種新冠疫苗，其3名家居接觸者曾出現病徵。

此外，衞生防護中心昨日（2日）亦公布，一名過往健康良好的20個月大男嬰去年12月29日開始發燒、咳嗽帶痰和呼吸困難，翌日出現皮膚發紫，同日被帶往威爾斯親王醫院急症室，並入住兒童深切治療部接受診治。

男嬰的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒病測試呈陽性反應，臨床診斷為嘶哮症。男嬰現時情況嚴重，仍然留院。據中心初步調查顯示，男嬰潛伏期內沒有外遊，他沒有接種新冠疫苗，其家居接觸者均沒有病徵。

中心籲接種疫苗

隨著天氣轉冷，新冠病毒恐再有爆發風險。當中，世衛早前已將JN.1新冠病毒變異株，列為「需關注變異株」。本港衞生防護中心去年12月21日宣布JN.1變異株已在本地社區傳播，有機會成為本港主流變異株，有專家更警告本港JN.1感染個案恐以「噴井式」速度上升。

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由於JN.1有較強的增長優勢，加上有較高傳播力，而聖誕節、除夕和新年假期傳統上會增加親友聚會或市民外遊的機會，中心預料本港會出現更多新冠感染個案，相關重症和死亡呈報亦會隨社區的受感染人數上升而增加。目前XBB疫苗對JN.1有效。提醒高風險群組人士應盡早接種疫苗。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，JN.1變異株傳播速度很快，至今全球已在超過40個國家或地區發現個案。由於現時本港天氣寒冷，長者人數多，一旦香港出現JN.1感染，個案增加會很快，他預計甚至會較新加坡上升得更快，甚至可能會以「噴井式」速度上升。

雖然感染JN.1變異株後重症比例不高，不過何栢良表示感染個案短時間增加，亦會對醫療系統會造成很大負擔，因此呼籲高危群組特別是長者及院舍院友，應盡早接種XBB加強劑疫苗，減低重症的機會。

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