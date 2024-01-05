旅遊噩夢｜鄰座乘客2大行為極噁心　男子歐遊坐火車　被迫聞臭屁3小時後發高燒

去旅行當然希望旅途愉快，但總會有些變數打亂計劃。一名內地男聖誕節歐遊期間，乘搭火車時遇上噁心男乘客坐在旁邊；飽受3小時的身心折磨後，剛到埗第一晚更發高燒至攝氏41度，計劃好的行程全部被打亂。對此，他懷疑是在那程火車上，因不斷吸入臭屁而惹禍。

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該名內地男在社交平台「小紅書」上發文分享歐遊期間的慘痛經歷，導致他旅程雅興全消。在2023年12月22日，本來在英國留學的男事主獨自從葡萄牙乘坐火車到里斯本旅行。他在當天下午2時上火車，不久鄰座來了一名年約26至30歲的男乘客；對方染了一頭金髮，事主估計應是亞洲人。

搭火車遇「噁心男」2大厭惡行為

當火車開出後，男乘客的行為開始讓事主覺得噁心。事主指，該名乘客每隔幾分鐘就伸手隔著褲子下陰位置瘙癢，然後不停地放臭屁，形容是「那種聞起來就消化特不良的、久久不散、穿透力強的那種」。由於男事主坐近窗邊，3小時的車程只能將頭靠近窗戶，一來避免直視對方不雅的瘙癢行為，二來是減少吸進臭屁，

「以上步驟不斷在3小時的行程中循環......真的噁心死我了，第一次碰到這種事情，讓我旅行快樂程度-50%。」

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當晚發高燒 疑與吸入臭屁有關

男事主形容3個小時的車程，猶如「精神和肉體的雙重折磨」。到下午5時，男事主好不容易捱到火車到站，他形容下火車後腳步變重，且整個人有點無力。男事主其後再轉乘到當晚留宿的酒店，然後身體就開始感覺不妥，開始出現發燒和頭痛。到了晚上10時，他向酒店借來體溫計，一量發現體溫攝氏41度，亦即發高燒。但礙於身處葡萄牙，一方面人生路不熟，怕「去醫院語言不通」，避免種種麻煩，男事主決定硬撐著不去醫院。

翌日（2023年12月23日）早上，男事主仍處於低燒狀態；對於酒店自助早餐美食當前，亦提不起食慾，胃口也很差。按照他原定的旅遊計劃，本來是打算在早餐後遊覽里斯本景點，但他全身乏力，最後只留在酒店房間躺在床上休息。

男事主回想由起程至到酒店，唯一有問題的就是火車上遇到的「噁心男」。他確信是對方連環3小時的「臭屁攻擊」，讓他被迫吸進了病菌導致生病。對此，他自嘲不幸：

「我幾年來都沒有發燒過一次，沒有戴口罩的情況下也從來沒有陽過，我自認為我是免疫天尊，連新冠都未能傷我絲毫......祝所有人都不要遇上這樣的事情。」

放臭屁可散播病菌？

疫情期間，曾有網民擔心放屁可散播病菌。當時澳洲科學家Dr Karl Kruszelnicki聯同微生物學家Luke Tennent一同設計一項實驗，他們先安排一位同事脫褲子對着距離培養皿5厘米遠的地方放屁，然後脫褲子重覆上述步驟一次；接着將培養皿放入培養箱，待翌日再觀察是否有細菌生長。

實驗結果顯示，脫褲子放屁的培養皿中出現了兩種不同形態的菌落，而這種細菌對人體並無危害，是屬於腸道和皮膚表面的常見菌；至於隔着褲子放屁的培養皿上則沒有菌落的產生，代表衣物有過濾細菌的作用，故此推翻放屁能夠散播病菌的謠言。

江蘇省疾病預防控制中心引述其研究結果指出，若要通過放屁傳染病菌須滿足2個基本條件，包括「放屁者脫褲子猛放」和「聞者靠近鼻子狂吸」。因此只要穿着褲子，大眾不用過度擔心放屁會傳染病菌的問題。

2種臭屁須警惕 其中1種是血腥味的臭屁

北京首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞早前曾表示，若有以下2種臭屁須特別警惕，其中一種是帶血腥味的臭屁：

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1. 臭雞蛋味的屁

臭雞蛋味的屁相當於蛋白質代謝到最後腐敗的味道，此時胃部、腸道可能有問題，或許是一個危險信號。

2. 血腥味的屁

血腥味的屁，表示消化道有出血。血液積聚在患者胃腸道中，胃酸及腸道細菌把血液分解，有時排出的糞便會像石屎一般，屁也會有腥臭味。當腸道有惡性腫瘤時，因癌組織糜爛、剝落、出血，再加上細菌的分解發酵作用，放的屁也有腥臭味。所以大便顏色成黑色或是腥臭味的屁，一定要去醫院檢查。

5臭屁味知健康

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾分享指，3種放屁類型代表不同疾病：

多屁： 錢醫生指健康消化正常的人，一天放屁次數大約10至18次，超過便屬「多屁」，這跟飲食、消化不良、腸道有太多壞菌相關。麵包、粟米、豆類特別容易產氣，而香口膠、含代糖的飲品等都會增加腸道中的壞菌，從而造成多屁。

錢醫生指健康消化正常的人，一天放屁次數大約10至18次，超過便屬「多屁」，這跟飲食、消化不良、腸道有太多壞菌相關。麵包、粟米、豆類特別容易產氣，而香口膠、含代糖的飲品等都會增加腸道中的壞菌，從而造成多屁。 臭屁： 與腸道病變、潰瘍、慢性發炎有關，甚至是腸道長出惡性腫瘤。因為腸道中有傷口，它出血時會使屁帶有腥臭味、血腥味。此外，若多吃芝士、啤酒、椰菜花、紅肉，也會增加屁的臭味。

與腸道病變、潰瘍、慢性發炎有關，甚至是腸道長出惡性腫瘤。因為腸道中有傷口，它出血時會使屁帶有腥臭味、血腥味。此外，若多吃芝士、啤酒、椰菜花、紅肉，也會增加屁的臭味。 連環屁：與宿便、息肉或腫瘤有關。便秘時腸道的氣特別多，宿便擋住直腸，令屁無法一次性排出。此外，當肛門口長出息肉、腫瘤，也會產生「連環屁」。

他提醒，經常放臭屁的人士要小心，以下5大味道可以反映身體狀況：

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錢政弘又提醒，除了吸煙習慣外，愛吃高油炸、高脂肪、加工紅肉、低纖維飲食等習慣，都會增加罹癌機率；建議以健康烹調方式，如水燙、蒸煮、滷製的方式為主，降低罹癌風險。



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