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青春告別式丨張敬軒新歌上架即登youtube熱門首位　軒公：愛情上我唔係勇敢嘅人

娛樂 18:57 2024/01/03

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

張敬軒新歌《青春告別式》MV。

剛於《2023年度叱咤樂壇流行頒獎典禮》獲得「我最喜愛的男歌手」及憑全年唯一一首派台作品《隱形遊樂場》贏得「至尊歌曲大獎」的張敬軒，為兌現跟歌迷的承諾，今年回歸唱作人位置，決定在踏入2024年1月1日前的一刻，派上全新作品《青春告別式》。

歌曲MV一上架，即進駐熱門影片首位，歌曲亦立即登上各大音樂串流平台包括itunes、KKBOX、Spotify、MOOV、JOOX的一、二位。

同時，軒公亦為回饋歌迷，將於1月14日舉行官方歌迷會生日會，逾萬名歌迷免費入場，所有費用由軒仔自資，以答謝歌迷一直以來對他的支持。

叱咤樂壇流行榜2023丨軒公感謝尹光陪伴免獨鬥鏡仔　張敬軒奪喜愛男歌手獎謙稱未達標

延續《隱形遊樂場》班底

新歌歌曲延續《隱形遊樂場》的創作班底，由軒仔作曲及監製、黃偉文填詞、Johnny Yim編曲，記錄青春在無聲無息流走的一剎，因此軒仔提大家要將青春狠狠抱緊。

軒公坦言，今次歌曲是自己的故事：「其實亦屬於每一個人嘅故事。每一個人喺佢哋青春嘅時候，都曾經會遇到過嘅事情。但當時佢哋冇捉緊住，錯過咗，之後回望番轉頭就發覺有一種遺憾。所以呢樣嘢無論我又好、所有人都好，都一定有經歷過，只係你哋身邊嘅男女主角係邊一個人。」

《青春告別式》MV

北海道拍MV

他透露，歌曲只得demo未有歌詞時，播給自己團隊聽的時候，他的造型師已經聽到喊。

在愛情的道路上，軒公自言並非勇敢：「嗰陣時比較腼腆，亦都唔係一個social media咁流行嘅年代，嗰陣時嘅告白更多嘅係寫信或者面對面，甚至乎手提電話都未流行，每一次約會、相遇都係一件難能可貴嘅事情，所以當時大家面對面，真係有啲說話未必咁容易講得出口。唔同而家social media流行嘅年代，可能俾一個心或者係emoji仲容易，要將心底說話宣之於口，當其時係相對困難。」

歌曲製作及拍攝MV時都遇上不少困難，團隊特意飛到日本北海道拍攝MV。

歌曲MV一上架即進駐熱門影片首位。

演唱會門票火速售罄

但當拍攝團隊拍完第一個location的鏡頭，正在前往下一個location時突然遇上大風雪，團隊被迫折返，加上今次新歌的製作時間亦非常緊迫，這是繼《隱形遊樂場》後，另一首極速製作的歌曲，新歌收到歌詞後以短短的4日3夜便完成拍攝及錄音部份，正在忙於澳門演唱會的軒公，更每日都即晚來回香港及澳門，為新歌趕製錄音。

另外，正在舉行《THE PRIME CLASSICS張敬軒澳門演唱會》的軒公今日宣布再加開一場兼賣飛，門票於一小時內火速售罄。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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張敬軒 MV YouTube 歌手