【新冠病毒】澳洲返港4歲男童感染新冠病毒　情況嚴重留醫兒童深切治療部

▲ 澳洲返港4歲男童感染新冠病毒。（資料圖片）

一名澳洲返港4歲男童感染新冠病毒，並出現嚴重肺炎，目前正在屯門醫院兒童深切治療部留醫，情況嚴重。

衞生防護中心今日（3日）指，正調查一宗兒童感染2019冠狀病毒病嚴重個案，涉及一名過往健康良好的4歲男童。他潛伏期內曾前往澳洲，於去年12月29日於當地開始發燒、咳嗽帶痰和疲倦，本月1日回港後快速抗原測試呈陽性。男童翌日（2日）出現呼吸困難，同日分別被帶往私家醫生和屯門醫院急症室求醫，並入住該院兒童深切治療部接受診治。男童呼吸道樣本經化驗後，證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應。臨床診斷為嚴重肺炎。現時情況嚴重，仍然留院。

衞生防護中心初步調查顯示，男童沒有接種新冠疫苗，其3名家居接觸者曾出現病徵。

衞生防護中心提醒社會各界，繼續提高警覺預防冬季呼吸道感染疾病，並強調接種疫苗可有效預防嚴重新冠個案，高危人士，包括孕婦，應盡快接種疫苗及適時接種加強劑。同時，中心亦提醒高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。



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責任編輯：梁薾心