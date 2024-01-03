【羽田機場撞機】據悉日航開始向JAL516乘客支付補償金　另為3月底前出發旅客免費改機票或退款

▲ 日航免費為3月底前出發旅客更改機票或退款。（資料圖片）

日本航空JAL516班機昨日（2日）傍晚在羽田機場降落時與日本海上保安廳的飛機發生碰撞。日航今日（3日）表示，基於這次事故，將為已訂機票的顧客，在免手續費情況下更改機票預訂或退款今年3月31日為止的國內線與國際線機票，也包括代碼共享航班（code-share flights）。

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日航指，就事故給各位乘客和家人、以及相關人員帶來的不便，深感抱歉，亦僅此此向喪命的日本海上保安廳員工家人致以最深切慰問。日航強調乘客和員工的安全一直是他們的首要任務，將全力配合後續調查。

而考慮到這次事件的影響，日航將接受已訂機票的顧客，在免手續費情況下，更改或退款今年3月31日為止的國內線與國際線機票，也包括代碼共享航班，但顧客須在1月31日前提出有關要求。

國內線方面，機票可更改為原定出發日期30天內出發的替代航班；退票則須在預訂航班起飛前至少20分鐘在日航網站上申請。至於國際線機票，機票須為1月2日前簽發，乘客可免費更改一次至4月20日或之前航班；退票則須在預訂航班起飛前至少3小時提出。

網站也提到顧客若是經旅行社或非日航的航空公司購買機票，便要聯絡該旅行社或航空公司處理更改或退款。

另外，據日媒報道，日航已開始向受事件影響的367名乘客支付補償金，包括回程交通費。對於補償金額，日媒指有乘客在社交媒體上表示，「被告知行李全部丟失將獲得20萬日元賠償，還可以索賠昨天回程交通費」，形容對日航反應速度感到驚訝。

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責任編輯：梁薾心