  • 17°C
香港時間 : 2024103日 (週三) 22:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【羽田機場撞機】據悉日航開始向JAL516乘客支付補償金　另為3月底前出發旅客免費改機票或退款

社會 21:27 2024/01/03

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

日航免費為3月底前出發旅客更改機票或退款。（資料圖片）

日本航空JAL516班機昨日（2日）傍晚在羽田機場降落時與日本海上保安廳的飛機發生碰撞。日航今日（3日）表示，基於這次事故，將為已訂機票的顧客，在免手續費情況下更改機票預訂或退款今年3月31日為止的國內線與國際線機票，也包括代碼共享航班（code-share flights）。

點擊圖片放大

日航指，就事故給各位乘客和家人、以及相關人員帶來的不便，深感抱歉，亦僅此此向喪命的日本海上保安廳員工家人致以最深切慰問。日航強調乘客和員工的安全一直是他們的首要任務，將全力配合後續調查。

而考慮到這次事件的影響，日航將接受已訂機票的顧客，在免手續費情況下，更改或退款今年3月31日為止的國內線與國際線機票，也包括代碼共享航班，但顧客須在1月31日前提出有關要求。

國內線方面，機票可更改為原定出發日期30天內出發的替代航班；退票則須在預訂航班起飛前至少20分鐘在日航網站上申請。至於國際線機票，機票須為1月2日前簽發，乘客可免費更改一次至4月20日或之前航班；退票則須在預訂航班起飛前至少3小時提出。

網站也提到顧客若是經旅行社或非日航的航空公司購買機票，便要聯絡該旅行社或航空公司處理更改或退款。

另外，據日媒報道，日航已開始向受事件影響的367名乘客支付補償金，包括回程交通費。對於補償金額，日媒指有乘客在社交媒體上表示，「被告知行李全部丟失將獲得20萬日元賠償，還可以索賠昨天回程交通費」，形容對日航反應速度感到驚訝。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【飛機著火】羽田機場取消百航班　國泰兩班機受影響：正盡力為乘客安排前往目的地
今日 12:09
【飛機著火】羽田機場取消百航班　國泰兩班機受影響：正盡力為乘客安排前往目的地
【羽田機場撞機】專家指客機全員逃生屬完美發揮　符合「90秒逃生測試」
今日 16:04
【羽田機場撞機】專家指客機全員逃生屬完美發揮　符合「90秒逃生測試」
【羽田機場撞機】外交部：涉事客機有14名香港乘客　駐日使館正為部分人補辦旅行證件
今日 16:32
【羽田機場撞機】外交部：涉事客機有14名香港乘客　駐日使館正為部分人補辦旅行證件

你可能感興趣

【飛機著火】羽田機場取消百航班　國泰兩班機受影響：正盡力為乘客安排前往目的地
今日 12:09
【飛機著火】羽田機場取消百航班　國泰兩班機受影響：正盡力為乘客安排前往目的地
【羽田機場撞機】專家指客機全員逃生屬完美發揮　符合「90秒逃生測試」
今日 16:04
【羽田機場撞機】專家指客機全員逃生屬完美發揮　符合「90秒逃生測試」
【羽田機場撞機】外交部：涉事客機有14名香港乘客　駐日使館正為部分人補辦旅行證件
今日 16:32
【羽田機場撞機】外交部：涉事客機有14名香港乘客　駐日使館正為部分人補辦旅行證件
交通事故 機票 日本航空 機場 航空 日本

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載