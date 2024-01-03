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【非洲豬瘟】再有豬場出現非洲豬瘟個案　漁護署：正分階段巡查本港所有持牌豬場

社會 21:58 2024/01/03

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(資料圖片)

近月多個豬場出現非洲豬瘟個案。漁護署發言人表示，昨日（2日）從上水古洞一持牌豬場所抽取的六個樣本，經漁護署人員檢驗後發現兩個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，正安排銷毀場內全部400多頭豬隻。

發言人表示，由於豬隻感染非洲豬瘟後的死亡率極高，如不能遏止其傳播，豬隻將大量死亡，嚴重打擊豬農和養豬業，因此陽性個案必須認真和快速處理。漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知署方。漁護署已安排人員巡查有關豬場三公里內的七個豬場，並會為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。

為審慎起見，漁護署正暫時禁止該等豬場運出豬隻直至另行通知。至於三公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染，同時亦已加強監察涉事豬場附近的野豬活動情況。此外，漁護署亦正透過短訊群組和豬農保持密切聯繫，讓他們知悉非洲豬瘟的最新情況，以及如何防止豬隻受感染。

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責任編輯：陳展棋 

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