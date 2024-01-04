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【地區經濟】九龍城4月中辦「美食潑水泰繽紛」　新增夜市特別優惠

政治 16:29 2024/01/04

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九龍城潑水節去年回歸。（資料圖片）

18區區議會身負提振地區經濟重任，多區已提出建議，其中，九龍城民政事務處擬聯同九龍城區議會及香港九龍城工商業聯會，於4月中旬舉辦名為「龍城美 食潑水『泰 』繽紛 」嘉年華。

九龍城有「小曼谷」之稱，除了疫情期間，往年均有泰國人及地區團體在此舉辦「潑水節」，去年復辦的潑水嘉年華，有涵蓋浴佛儀式、泰拳邀請賽及潑水狂歡等活動，亦有20多個攤位，提供泰式美食、泰式按摩、泰拳表演、手繪等體驗活動。

九龍城工商業聯會計劃聯同當區商戶，向市民提供電子消費優惠和回饋，並新增夜市特別優惠。今次活動將由九龍城區議會轄下提振地區經濟專責工 作小組籌辦。

黃大仙元宵燈會擬免參展商場租

另外，黃大仙區議會擬於2月23至25日期間，在黃大仙廟宇廣場舉辦元宵燈會，是次燈會可容納約50位參展商，區議會建議豁免場租，初步擬以公開形式招募商戶。

至於中西區則打算在農曆新年前的連續兩個星期日，舉辦「日夜繽紛」活動，由上午11時至下午8時半，屆時將設置時隔售賣各式貨品及食物的攤檔，部分貨品以優惠價出售。

今日中西區區議會亦討論「打卡點」事宜，當局提出3個方案給區議會選擇，分別是山頂道花園設立大型地標；在西營盤舊精神病院加設燈飾將拱門走廊營造成時光隧道；在山市街樓梯上方增設藝術裝置。經討論，西營盤舊精神病院方案獲支持，費用預算約80萬元。

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記者：林曉君

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