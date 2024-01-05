【留客消費】何敬康去信財爺倡推「旅客消費折扣券」　憑消費單據享最高15%住宿優惠

▲ 新民黨立法會議員何敬康（中）。（何敬康Facebook圖片）

為刺激來港遊客消費，新民黨立法會議員何敬康今日去信財政司司長陳茂波，提議推出「訪港旅客消費折扣券」。具體建議包括：

1. 來港遊客憑其在香港零售消費、食肆用餐等的有效單據，可兌換當中消費額10%-15%面值的酒店住宿券，讓遊客可隨即在入住香港的酒店時使用；

2. 若來港遊客已預先訂購入住香港的酒店，則可憑證名已付款的消費單據可享有兌換在港消費券的資格，而以這方式兌換的消費券，則可在本港的零售店舖消費、食肆用餐等情況時使用；

3. 為進一步激起遊客的消費意欲，建議憑單據可兌換消費券面值的比率以累進方式計算，例如以$1,000為門檻，當遊客消費滿$1,000，即可兌換$100(即消費總額的10%)消費券，滿$3,000或以上時，可享兌換15%面值，即$450的消費券；

4. 需持有有效的電子單據，亦可累積多張單據使用，可兌換的消費券面值為集合張單據後的消費總額。

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責任編輯：林曉君