【持刀傷人】日本秋葉原站JR列車 女子揮刀傷4乘客被捕
社會 23:47 2024/01/03
日本傳媒報道，今晚（3日）11時左右，停在東京JR秋葉原站的一列火車上，一名女子揮舞刀子，目前已造成4人受傷並被送往醫院。該名揮刀女子被乘客制服，日本警視廳以涉嫌謀殺未遂為由，將該名女子捕捉，正在調查事件的細節。
日本朝日新聞報道，據日本警視廳派出所稱，這名女子自稱20多歲，疑在行駛中的山手線列車上用刀斬傷多人，造成至少４名男子受傷。日本傳媒報道，傷者的腹部、背部和手臂都被刺傷，但清醒有意識。
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山手線 秋葉原駅 殺傷事件 pic.twitter.com/k3fkLcefiz— VRF1 (@MHKM001) January 3, 2024
事發車內一名24歲男子稱，當時他正坐著，感到一陣震動，在他的腳邊發現了一把刀，該名年輕女子靜靜地站在附近。 JR東日本表示，這起事件造成了影響，包括外山手線的營運暫停。
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責任編輯：吳雋妍