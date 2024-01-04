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日本地震丨親眼目暏兩女兒活埋罹難　70歲老父緊握逐漸冰冷手臂：很痛對吧

家事百科 10:31 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

日本石川縣地震出現令人痛心的一幕。

日本能登半島元旦日發生7.6級極淺層地震，震央石川縣各地出現房屋倒塌、海嘯及火警災情。是次地震造成至少73人死亡，323人受傷。據日媒報道，一名居於輪島市的70歲老父，親眼目暏兩名女兒受地震而慘遭自家活埋，他無能為力只能呆站在滿目瘡痍的家前，緊握女兒逐漸冰冷的手悲痛欲絕。

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綜合日媒報道，該名爸爸年高70歲從事建築業，而他的兩名分別43歲及40歲的女兒正好回家過年，元旦當天下午4時許發生地震一刻，他正在家裡二樓看電視，當感受到房屋劇烈搖晃，於是急忙落一樓尋找兩個女兒，並對著窩在暖桌裡的她們喊道「地震！」可是下秒只聽一聲巨響，房子轟然倒塌。

該名老父雖成功逃出生天，卻發現兩名女兒來不及逃難，被活埋在瓦礫堆中，只能依稀露出一截手臂，並傳來陣陣呻吟聲。面對如此困境，老父只能緊握女兒的手努手搓熱，瓦礫堆中，不斷呼喚「還好嗎？」卻感覺女兒們的聲音愈發微弱，手臂也愈來愈冰冷，此時鄰居急忙帶著老翁離開現場，前往高處躲避海嘯。

直到事發隔天，重返住處的老父才看到兩名女兒，被救護人員從斷垣殘壁中被拉了出來。雖內心深知二人凶多吉少，但老父無法直視她們的遺體，只能用顫抖的雙手摀住臉頰，崩潰哭喊，「一定很痛對吧？一定很痛苦吧？」畫面令人心酸。

而石川縣輪島市門前町浦上的小鎮上，一名男子跪在地上痛哭，因為他的妹妹，遭房屋倒塌壓住喪命，而妹妹在受困的情況下，還堅持以肉身保護住11歲的姪女，亦即是該男子的長女。

一名男子跪在地上痛哭，因為他的妹妹，遭房屋倒塌壓住喪命，而妹妹在受困的情況下，還堅持以肉身保護住他的11歲長女。(網上圖片)

據日本《每日新聞》報道，44歲的東大志郎在日本新年假期，帶著女兒回到石川縣輪島市的老家，與家人歡度佳節。怎料元旦地震一刻，他的42歲妹妹東芳美以及11歲長女，兩人被壓在倒塌的老家房屋底下。事發兩小時後，二人終被救出，但東芳美經已罹難，而她用身體保護著的11歲姪女送醫後無大礙。

東大志郎事後重回老家，收拾妹妹與女兒經常一起玩耍的玩具，悲從中來，跪在老家前吶喊「救不回妹妹」，畫面令人鼻酸。

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責任編輯：王明芳

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