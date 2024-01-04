香港小姐丨許芷熒網上報喜懷第三胎　驚喜到流淚：啱啱紮完肚修完身

▲ 許芷熒（前名許亦妮）公佈懷第三胎。

2011年港姐季軍許芷熒（前名許亦妮）已經淡出幕前，於2019年9月她跟圈外男友Alexander Fung結婚，婚後育有一對子女。

今日許芷熒（1月4日）於社交網報喜，宣布第三度懷孕，4年抱3，似乎跟丈夫勤力密密「造人」。

許芷熒晒出一家四口合照，丈夫Alexander 以及大女指著其肚皮，相片裡寫道：「BABY No.3 is on the way」，另外許芷熒晒出超聲波照片。

【香港小姐】許芷熒拍攝寫真照騷巨肚 一家合照囡囡親吻肚皮勁溫馨

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

第三度懷孕開心到喊

許芷熒撰文坦言沒預料再度懷孕，她寫道：

細佬BB五個幾月，小小B在我肚裏3個幾月 某日老公買了早餐返屋企俾我食，我食完仲話肚餓，又叫外賣，跟住佢同我講: “老婆，你係咪有咗？點解你食咁多野既？” 然後我就話：”點會呀，啱啱生完，點會咁快又有咗啊？”

由於月事未到，許芷熒遂買支驗孕棒檢查一下，兩條線的「結果」令她驚喜到流淚！

▲ （取自instagram）

【香港小姐】許芷熒網上報喜再度榮升人母 宣布兒子出世：要有一顆為這個世界付出的心

生龍B難掩喜悅

她寫道：

我第一個反應係流眼淚，因為啱啱生完細佬BB，仲甩緊好多頭髮，啱啱紮完肚，修完身，又要再嚟過？完全未有心理準備再生一個。當刻我真係晴天霹靂 WhatsApp 醫生同佢講我又有咗，佢嘅反應係：「好勤力喎」

其後許芷熒更笑稱大女有預知能力，她寫道：

喺2023年7月我生完細佬BB 時，家姐BB去醫院探我時已經同我講：”Next Year I will have a 妹妹!”當時只係覺得她是隨口說說，原來家姐都有預言能力哦

另外去年12月中，剛陀B的許芷熒感染新冠肺炎，不過她只服食過兩次止痛藥，只因不希望藥物影響胎兒，她說：「幾辛苦都要忍住」，足見母愛的偉大呢。

雖然沒有預料再度懷孕，惟許芷熒感恩這份上天的禮物，她說：

細佬BB未到一歲就有多個妹妹或者細佬啦，See you in June My 龍B 好開心，我自己屬龍，能有機會生龍B，感謝上天安排恩賜 老公結婚時話要生2個好字，Hmm….. 唔通真係會？

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪