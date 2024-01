香港小姐丨許芷熒網上報喜懷第三胎　驚喜到流淚：啱啱紮完肚修完身

▲ 許芷熒(前名許亦妮)公佈懷第三胎。

2011年港姐季軍許芷熒(前名許亦妮)已經淡出幕前,於2019年9月她跟圈外男友Alexander Fung結婚,婚後育有一對子女。

今日許芷熒(1月4日)於社交網報喜,宣布第三度懷孕,4年抱3,似乎跟丈夫勤力密密「造人」。

許芷熒晒出一家四口合照,丈夫Alexander 以及大女指著其肚皮,相片裡寫道:「BABY No.3 is on the way」,另外許芷熒晒出超聲波照片。

【香港小姐】許芷熒拍攝寫真照騷巨肚 一家合照囡囡親吻肚皮勁溫馨

第三度懷孕開心到喊

許芷熒撰文坦言沒預料再度懷孕,她寫道:

細佬BB五個幾月,小小B在我肚裏3個幾月 某日老公買了早餐返屋企俾我食,我食完仲話肚餓,又叫外賣,跟住佢同我講: “老婆,你係咪有咗?點解你食咁多野既?” 然後我就話:”點會呀,啱啱生完,點會咁快又有咗啊?”

由於月事未到,許芷熒遂買支驗孕棒檢查一下,兩條線的「結果」令她驚喜到流淚!

▲ (取自instagram)

【香港小姐】許芷熒網上報喜再度榮升人母 宣布兒子出世:要有一顆為這個世界付出的心

生龍B難掩喜悅

她寫道:

我第一個反應係流眼淚,因為啱啱生完細佬BB,仲甩緊好多頭髮,啱啱紮完肚,修完身,又要再嚟過?完全未有心理準備再生一個。當刻我真係晴天霹靂 WhatsApp 醫生同佢講我又有咗,佢嘅反應係:「好勤力喎」

其後許芷熒更笑稱大女有預知能力,她寫道:

喺2023年7月我生完細佬BB 時,家姐BB去醫院探我時已經同我講:”Next Year I will have a 妹妹!”當時只係覺得她是隨口說說,原來家姐都有預言能力哦

另外去年12月中,剛陀B的許芷熒感染新冠肺炎,不過她只服食過兩次止痛藥,只因不希望藥物影響胎兒,她說:「幾辛苦都要忍住」,足見母愛的偉大呢。

雖然沒有預料再度懷孕,惟許芷熒感恩這份上天的禮物,她說:

細佬BB未到一歲就有多個妹妹或者細佬啦,See you in June My 龍B 好開心,我自己屬龍,能有機會生龍B,感謝上天安排恩賜 老公結婚時話要生2個好字,Hmm….. 唔通真係會?

