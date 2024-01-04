育兒心得︱好新抱郭晶晶瑞士滑雪帶老爺同行　貼地育兒子女自拿滑雪工具自理能力高

▲ 郭晶晶帶同老爺霍震霆同行，獲讚好新抱。

「跳水王后」郭晶晶與霍啟剛結婚嫁入豪門，兩人育有2女1子，早前有指郭晶晶到瑞士開國際泳聯會議，霍啟剛就帶住3子女到當地找晶晶，順道一家滑雪度過聖誕新年假期。但原來老爺霍震霆都有同行，因而獲讚好新抱，而子女都自己拿滑雪用品，不假手父母及爺爺，自理能力相當高。

最新影片:

霍家雖然是豪門，但郭晶晶育兒一向貼地，她與霍啟剛兩人育有大仔霍中曦、二女霍中妍及細女霍中怡，出遊時都要子女自行負責行李。早前被網民大讚3子女在機上安靜乖巧有家教。

郭晶晶日前都將瑞士滑雪的照片放上小紅書，當中出現了老爺霍震霆的身影，原來今次帶同老爺同行，難怪獲讚好新抱。

而影片中見到3子女滑雪時平衡力相當好，遺傳了母親的體育細胞，就算年紀最輕的細女霍中怡都毫不畏懼，可見平時晶晶訓練有素。滑雪工具都比較長，但子女都自拿滑雪工具，不假手父母及爺爺，自理能力很高。

及後一家人又到一家體育用品店，其中一張三子女合照，身後竟然見到郭晶晶當年代表國家隊參賽的同款泳衣，令人相當驚喜，而二女霍中妍及細女霍中怡則分別戴上熊貓造型帽子及舉V拍照，非常可愛。網友都留意到這個細節位，留言大讚「櫥窗前兄妹三人合影的背景是一款李寧品牌的帶有中國國旗的女士泳衣，這個細節無敵了」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

育兒理念捨得讓孩子吃苦

郭晶晶與霍啟剛教育小朋友一直奉行貼地政策，即使有私人司機，仍會帶同小朋友坐巴士等公共交通工具。郭晶晶與霍啟剛的育兒理念是要捨得讓孩子吃苦，他們曾帶仔仔體驗農耕生活，一起插秧，讓他明白到糧食的來之不易，從小培養惜食的習慣。他們還有會讓孩子幫手洗車，幫忙做家務，又會帶同仔女參與慈善活動，教導小朋友行善積德。晶晶曾在訪問中透露，雖然家中有工人姐姐，但她都會親力親為照顧孩子，並希望以身教來讓小孩自小養成良好習慣。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

１月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳