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珍惜生命｜元朗12歲仔企圖輕生　墮渠骨折嚎哭　醫生拆解學生自殺7大警號

醫生診症室 10:36 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

元朗一名12歲男童昨日（3日）下午被發現倒臥在朗河路一道5米深的明渠嚎哭，途人見狀報警。救護員到場發現男童盆骨骨折及腳部受傷，神智清醒，事後送往屯門醫院治理。據悉，男童疑因學業問題不開心，一時想不開墮渠。

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男童盆骨骨折

據現場目擊事件的途人指，救護車到場後需駛落明渠，救護員及消防員等涉水前往男童位置。男童接受治療時不斷嚎哭大叫，狀甚痛苦，其後被擔架抬上救護車。

男童最終證實盆骨骨折及腳部受傷，幸神智清醒；救護員為他進行初步包紮後即送往屯門醫院治理，男童母親事後亦趕至醫院查看情況。警方將案件列作「企圖自殺」處理，據悉男童疑因學業問題不開心，事發前騎單車途經現場深約5米的明渠，疑一時想不開而墮渠。

學童去年計劃自殺比率增

衛生署學生健康服務中心昨日公布轄下學生健康服務於2022/23學年提供周年健康檢查服務的主要檢查結果。值得關注的是，過往12個月內有計劃自殺和曾試圖自殺的比率，都較去年同期以及疫情前的2018至19學年有所上升。

其中過往12個月有計劃自殺的學生比率達2.8%，較2018至2019學年，上升0.6個百分點；亦有1.3%學生表示曾試圖自殺。當中以中學生比率較高，曾試圖自殺比率為1.6%；有計劃自殺的比率達3.7%，較2018至19學年上升1.2個百分點。署方指，中心的醫護人員已加強留意學生情緒及心理健康需要，並為學生提供個別輔導及建議。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指，學童的精神健康較復常前差，相信原因是學期重開後，學生要面對追課程等壓力，而學童的社會網路未建立好，有困難時不懂得尋求幫助或自行適應。

葉兆輝認為，老師要理解及認識學生需要，就課程作調整，令學生有足夠配套，建立基本面對困難懂得求助的能力，相信疫後學童的精神健康情況屬可控。 葉兆輝又指，現時社會對於疫情對學童在學習及朋輩關係方面的影響仍未清楚，認為家長要花更多時間陪伴孩子，不要輕易說他們做得不好或沒有努力，反而要明白他們面對的困難，提供支援。

學童自殺7大徵兆

精神科專科樂芷穎醫生曾接受訪問指，學童自殺現象其實一直存在，常見的原因包括學業壓力，特別是升中、高中選科、公開試等高危時間，因為學童在這些階段所面對的壓力會相對多，來源可能來自家長的期望、校方催谷成績的傾向或者學童對自己學業的要求。

她指出，學童在選擇輕生前有機會出現以下7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意：

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家長處理方法

如發現學童出現上述徵兆，樂芷穎醫生建議家長、老師等身邊人應首先與學童展開開放性溝通，避免過度反應而迫使學童一下子道出所有困擾的煩惱，甚至責備對方沒向家長坦白心聲，因為此舉有機會引發反效果。家長應透過積極的聆聽，讓學童在安全的地方盡情分享其感受。同時應尋求社工、醫護人員等專業人士幫忙，再另外商討後續方案，包括是否需要安排學童即時入院等。

此外，家長亦應把家中的危險物品收好，包括藥物、利器等，如覺得學童情緒始終難以控制，應尋求醫生介入幫忙。如有即時危險，急症室其實亦有精神科的服務，坊間亦有不少組織提供心理健康的支援及熱線供參考。

要預防學童輕生，樂芷穎醫生建議家長應首先避免在學童面前與伴侶爭執，同時要定期與學童對話，切勿以為學童已長大，懂得獨立處理事情。但其實學童在青春期時，正踏入另一個脆弱的成長階段，其情緒會容易受到壓力而變化，但他們不想被家長密切地關顧。因此家長在這期間要懂得處理學童敏感的情緒，主要是多些開放性的聆聽，或者可多表達對他的支持，包括把自己「一直都在」的訊息傳達給對方。

學校方面，校方可多留意學童在校的表現，包括與同學的相處，成績改變的幅度等，亦可定期舉辦朋輩支援小組，觀察學童的情緒健康。同時家長與校方應通力合作，把對學童的觀察定期分享予對方，避免忽略了學童的情緒需要。

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