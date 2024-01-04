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TVB小花丨陳嘉慧獲老公浪漫求婚　出動航拍拍攝氣派十足

娛樂 11:32 2024/01/04

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陳嘉慧獲老公浪漫求婚！

TVB小花陳嘉慧（Erica）去年10月閃嫁富貴男友Calvin，上月底大晒BB超聲波照報喜，榮升人母。

由於老公是圈外人，Erica亦十分保護對方，日前Erica激罕分享求婚及婚照花絮片，片段近1分半鐘，她留言：「The happiest year of my life 2023」，加上Hashtag「myxiabb」叫老公暱稱，認真甜蜜！

TVB小花丨陳嘉慧晒老公視覺6連環放閃　Erica愛「重口味」開心分享陀B近照

極有心思 

片中可見，在求婚當日Calvin為Erica花盡心思，很細心布置場地，除了以大量玫瑰、氣球、蠟燭燈鋪出小路外，到處還掛滿二人的親密合照，更準備了約99支紅玫瑰花束，如此浪漫，難怪令Erica笑不攏嘴。

之後，Calvin再在「MARRY ME」字形燈以及鮮花堆砌的巨型心心前，向Erica單膝下跪求婚，女方隨即Say Yes並戴上巨鑽戒指，二人更情深擁吻。

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航拍機拍攝

整個過程，Calvin出動航拍機在大廈外圍旋轉拍攝，氣派十足，不過有網民指同棟大樓的部份房間亦被攝入其中，更見其他房內有人走動，恐侵犯別人私隱。

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婚照曝光

除了求婚片段外，還有二人的婚照，見Erica先換上晚裝與老公拍攝型格的婚照，之換上純白平肩高衩婚紗，大晒迷人鎖骨及修長美腿，再與「白馬王子」Look的Calvin對望，流露一臉幸福的樣子。

有網民笑言終於看清Calvin的正面樣，原來那麼有肉地！


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撰文 : TOPick柴犬出動

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